Meta facilite le changement de compte entre Facebook et Instagram

Meta teste actuellement deux fonctionnalités qui intègrent plus étroitement Facebook et Instagram. Lundi, l’entreprise a commencé à déployer une nouvelle interface sur Android, iOS et sur le Web pour basculer entre les comptes. Ces fonctionnalités devraient faciliter la tâche de tous ceux qui passent constamment d’un compte à l’autre sur les deux applications ou de ceux qui ont de nombreux profils Instagram pour séparer leur marque en ligne, leur vie personnelle et leur entreprise.

Si vous avez ajouté vos identifiants Facebook et Instagram dans le même Espace Comptes, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour passer d’une application à l’autre sans avoir à naviguer dans l’écran d’accueil, le menu multitâche ou le tiroir d’applications de votre smartphone. L’interface vous permet également de voir un décompte de toutes vos notifications en un seul endroit.

Alors qu’Instagram vous permet de passer d’un profil à l’autre depuis des années, le nouveau système vous permet d’inclure des comptes Facebook, ce qui facilite le passage à Facebook si vous avez besoin de faire quelque chose sur cette application.

Dans le même temps, Meta présente une expérience de connexion et d’intégration repensée sur Android et iOS. Si vous êtes nouveau sur les réseaux sociaux de l’entreprise, vous pouvez créer un compte et l’utiliser ensuite pour en créer d’autres. Pour ceux qui possèdent déjà des comptes Facebook et Instagram, il est désormais possible d’utiliser les informations de connexion associées à une application pour accéder à l’autre — bien que vous deviez d’abord les ajouter au même Espace Comptes.

Meta vous notifiera chaque fois que vous utiliserez un compte existant pour en créer un nouveau ou que vous ajouterez un compte à l’Espace Comptes. En outre, les fonctionnalités de sécurité telles que l’authentification à deux facteurs fonctionneront toujours, empêchant, par exemple, quelqu’un d’utiliser vos informations d’identification Instagram pour accéder à votre compte Facebook.

Meta veut aller encore plus loin

Bien que les nouvelles fonctionnalités soient « actuellement limitées à Facebook et Instagram », Meta note qu’elle « continuera à explorer comment améliorer les expériences connectées à travers toutes nos technologies ».

Elles arrivent après les débuts des comptes Meta en août et un récent ralentissement de la croissance des revenus et des utilisateurs pour l’entreprise.