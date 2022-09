iPhone 14 Pro Max : jugement accablant d’iFixit sur la décision de conception

Apple surprend parfois par des décisions étranges. Ainsi, les professionnels de la réparation d’iFixit ont félicité le géant à la pomme croquée pour la facilité avec laquelle le nouvel iPhone 14 peut être réparé — mais ce n’est malheureusement pas du tout le cas pour l’iPhone 14 Pro Max.

L’iPhone 14 Pro n’est pas aussi facile à réparer que les autres nouveaux modèles. Et c’est justement ce qui pose problème. Pourquoi Apple a-t-elle modifié la structure de l’iPhone 14 de telle sorte que la gamme moins chère est effectivement beaucoup plus facile à réparer que les précédents modèles, mais que peu de choses ont été faites pour rendre l’iPhone 14 Pro Max réparable.

iFixit a démonté l’iPhone 14 Pro Max et a constaté que les « entrailles » de l’iPhone 14, plus faciles à réparer, n’ont pas été reprises. Si le verre à l’arrière se casse, il devient plus difficile de le réparer soi-même.

Il n’est pas clair pourquoi Apple n’a pas fondamentalement remanié les composants internes de cette manière pour l’ensemble de la gamme iPhone 14. iFixit spécule qu’Apple a voulu limiter les éventuels retards, notamment au vu des risques dans la chaîne d’approvisionnement liés aux nouvelles technologies de caméra et d’écran de la famille iPhone Pro. Cette décision est critiquable et ne correspond pas du tout à tous les efforts visant à rendre les appareils plus réparables et à miser sur la durabilité.

Selon iFixit, les smartphones Pro et Pro Max sont prisonniers du passé, car l’ancienne architecture de l’iPhone d’Apple n’est pas facile à réparer.

Une réparabilité générale « pas mauvaise »

Le démontage d’iFixit recèle quelques autres surprises. Sur les versions américaines de la série iPhone 14, Apple n’a pas remplacé le compartiment SIM récemment retiré par autre chose. Il s’agit sans doute d’une volonté d’Apple d’accélérer l’introduction de la carte eSIM plutôt que de gagner de la place. iFixit n’a pas non plus repéré d’antenne satellite spéciale pour les communications d’urgence, ce qui laisse penser qu’Apple utilise les antennes habituelles de téléphonie mobile ou de Wi-Fi pour envoyer des messages SOS.

La réparabilité générale de l’iPhone 14 Pro n’est « pas mauvaise » selon iFixit, à l’exception de la nécessité d’activer des pièces de manière compliquée après la réparation.