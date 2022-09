YouTube peut désormais obliger les utilisateurs à regarder jusqu’à 10 publicités de suite

Il y a peu de choses qui peuvent faire autant grincer les dents d’un utilisateur qu’un flot sans fin de publicités. Malheureusement, de nombreux services gratuits dépendent des revenus publicitaires et, par extension, bombardent leurs utilisateurs afin de réaliser des bénéfices. YouTube l’est encore plus, avec son modèle de monétisation controversé.

Mais où fixer la limite ? Quand les publicités sont-elles trop nombreuses ? Apparemment, YouTube pense qu’un flux (jeu de mots) de 10 publicités d’affilée est un nombre acceptable.

Certains utilisateurs ont rapporté avoir été forcés de regarder jusqu’à 10 publicités insaisissables, avant même qu’une vidéo ne commence. La durée des publicités elles-mêmes semble également s’allonger. Il convient de noter que si la vidéo est plus longue, il y a de fortes chances qu’elle soit interrompue à mi-chemin par encore plus de publicités.

Cette information a d’abord été apportée par Reddit et a ensuite été couverte par SamMobile dans un article dédié. Certes, le problème a eu un impact sur un nombre limité d’utilisateurs, mais la tendance en elle-même est préoccupante.

Apparemment, le phénomène est dû aux nouvelles « annonces tampons » de YouTube. Ce type de publicité particulier peut exposer le spectateur à de nombreuses publicités en succession rapide, sans option de « saut ». Cette précision a été donnée par le compte Twitter TeamYoutTube. Le seul point positif est que les publicités ont tendance à durer moins de 6 secondes.

hmm…this may happen with a certain type of ad format called bumper ads, since they’re only up to 6 seconds long. if you’d like, you can send feedback directly from YouTube via the send feedback tool

— TeamYouTube (@TeamYouTube) September 7, 2022