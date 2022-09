Microsoft lance l’interprétation linguistique pour Teams

« Les interprètes peuvent commencer à interpréter immédiatement après avoir rejoint une réunion. Lorsque les participants se joignent à une réunion avec l’interprétation linguistique activée, ils peuvent sélectionner un canal linguistique à écouter pendant la réunion. Ils devraient alors être en mesure d’entendre la traduction de l’interprète à un volume plus fort que celui de l’orateur principal », explique le géant du logiciel. « L’interprétation linguistique peut être ajoutée à n’importe quelle réunion. Après avoir organisé une réunion, vous pouvez y ajouter l’interprétation linguistique et inviter les interprètes de votre organisation à s’y joindre ».

you might also like