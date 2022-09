TikTok vient de lancer un clone de BeReal appelé TikTok Now

TikTok est la dernière application en date à lancer une fonction de double appareil photo qui copie l’application de partage de photos BeReal. Dans un article de blog publié hier, TikTok a annoncé une nouvelle fonctionnalité appelée « TikTok Now », qui enverra aux utilisateurs des notifications quotidiennes leur demandant de capturer une photo ou une vidéo à l’aide de leurs caméras avant et arrière.

À l’instar de BeReal, les utilisateurs devront poster leurs images quotidiennes pour voir ce que leurs amis ont partagé. De même, il y a un délai dans lequel la publication d’un utilisateur est « à temps ». Mais contrairement à BeReal, TikTok ajoute la possibilité de poster des vidéos de 10 secondes en plus des images fixes.

Dans les images partagées par la société, la nouvelle fonctionnalité TikTok Now aura son propre onglet dédié juste à côté du bouton d’accueil en bas de l’application.

L’entreprise indique qu’elle expérimentera cette fonctionnalité au cours des prochaines semaines. En France, TikTok Now sera accessible directement depuis TikTok ou sur la nouvelle application dédiée, TikTok Now.

« Nous élargissons notre suite d’outils de création, car nous continuons à favoriser les connexions authentiques et spontanées sur TikTok », écrit la société dans un billet de blog. « Rendant possibles une connexion et un divertissement plus profonds dans un format amusant, TikTok Now vous invite, vous et vos amis, à capturer ce que vous faites sur le moment en utilisant l’appareil photo avant et arrière de votre appareil », ajoute TikTok. « Chaque jour, vous recevrez une invitation à capturer une vidéo de 10 secondes ou une photo statique pour partager facilement ce que vous faites ».

La concurrence s’y prépare aussi

TikTok n’est certainement pas la première plateforme à copier la fonction d’appareil photo avant et arrière de BeReal, car l’application de partage de photos continue de gagner en popularité cette année. En juillet, BeReal a atteint 10 millions d’utilisateurs actifs quotidiens.

Le mois dernier, il a été révélé qu’Instagram effectuait des tests internes d’une fonctionnalité appelée Candid Challenges qui incitera de manière aléatoire les utilisateurs à prendre des selfies spontanés avec un double appareil photo — une fonction qui présente une ressemblance frappante avec BeReal.

Le mois dernier, Snapchat a également introduit un paramètre de double caméra inspiré de BeReal dans ses applications iOS. Contrairement à BeReal, la fonction de double appareil photo de Snapchat n’impose pas de délai spécifique pour publier une photo et permet également aux utilisateurs de contrôler la façon dont la double image apparaît.