Qu’est-ce que BeReal, et pourquoi tout le monde le copie-t-il ?

De nouvelles applications de réseaux sociaux semblent apparaître chaque semaine, mais beaucoup ne font pas long feu. Grâce à un concept frais et simple, BeReal a gagné suffisamment de popularité pour que des réseaux sociaux beaucoup plus importants y prêtent attention. Qu’est-ce qui la rend si spéciale ?

Lancée pour la première fois en 2020, BeReal a été développée par Alexis Barreyat, un ancien employé de GoPro. Cependant, elle n’a commencé à prendre de l’ampleur qu’au début de l’année 2022. En août 2022, elle compte plus de 10 millions d’utilisateurs actifs quotidiens. Voyons pourquoi les gens l’apprécient tant.

Comment fonctionne BeReal ?

BeReal est une application de réseaux sociaux pour iOS et Android axée sur l’authenticité. Pour ce faire, elle partage des photos, mais c’est très différent des autres applications de partage de photos, comme Instagram.

Une fois par jour, une fenêtre de 2 minutes est prévue pour poster une photo. BeReal prévient tous les utilisateurs en même temps lorsque cette fenêtre s’ouvre, et c’est une heure différente chaque jour. Vous n’êtes pas obligé de poster tous les jours, et vous pouvez poster en dehors de la fenêtre, mais votre publication sera étiquetée en fonction de son retard.

L’autre élément qui rend BeReal intéressant est la façon dont vous prenez une photo. Il utilise les caméras avant et arrière de votre smartphone pour montrer votre environnement et vous-même. Chaque BeReal présente le point de vue de la personne et un petit selfie dans le coin. Il n’y a pas de hashtags, et la plupart des gens n’ajoutent pas de légendes, mais vous pouvez ajouter votre emplacement si vous le souhaitez.

L’authenticité étant le but recherché, il n’y a pas de filtres ni d’outils de retouche pour les photos. Il suffit de prendre une photo avec la caméra arrière, la caméra avant et de la poster. Vous avez la possibilité de reprendre des photos et de supprimer des messages, mais c’est tout.

Il est également très simple d’échanger avec les BeReals d’autres utilisateurs. Vous disposez de cinq « RealMojis » — qui ne sont que des emojis standard — pour réagir, ou vous pouvez créer votre propre « Instant RealMoji » en joignant un petit selfie.

En parlant d’autres utilisateurs, l’application BeReal est organisée en deux sections : « Mes amis » et « Découverte ». L’onglet « Mes amis » contient simplement les BeReals des personnes que vous avez ajoutées à votre liste d’amis, tandis que l’onglet « Découverte » est essentiellement un flux en direct des BeReals publics. Les messages peuvent être publiquement partagés ou uniquement avec vos amis.

Les imitateurs arrivent

La popularité de BeReal n’est pas passée inaperçue auprès des applications de réseaux sociaux concurrentes. Nous avons vu des « Stories » apparaître sur de nombreuses applications, et tout le monde veut copier TikTok aussi. BeReal est la prochaine cible.

Depuis août 2022, Instagram et Snapchat ont adopté la fonction de double caméra de BeReal. En toute honnêteté, cette fonctionnalité à elle seule n’est pas une idée nouvelle. Une application iOS à la mode appelée « Frontback » avait le même concept de double caméra en 2013. Cependant, le timing en fait une réponse évidente à BeReal.

Instagram cherche à aller encore plus loin avec une fonctionnalité appelée « IG Candid Challenges ». Il s’agit en fait d’un détournement flagrant de BeReal, qui invite les utilisateurs à poster une fois par jour dans une fenêtre de deux minutes. Très original.

Est-il seulement possible de copier BeReal ? Il ne s’agit manifestement pas du simple concept consistant à prendre des photos avant et arrière en même temps. Et puisque ces autres plateformes offrent déjà tellement de façons de partager des photos et des vidéos, qu’est-ce qui rend une photo quotidienne spéciale ? BeReal est hyper concentré d’une manière qu’Instagram et Snapchat ne peuvent tout simplement pas être.

Le réseau social authentique

C’est l’histoire de BeReal. Il s’agit d’être authentique, ce qui n’est pas le cas sur la plupart des autres applications de réseaux sociaux. Il n’y a pas de filtres ou d’algorithmes conçus pour vous attirer. C’est juste vous et ce que vous faites à ce moment-là.

L’astuce pour BeReal sera de maintenir sa simplicité. Instagram et Snapchat ont également commencé avec des concepts très simples, mais ils ont continué à ajouter de plus en plus de fonctionnalités au fil des ans. BeReal pourra-t-il éviter la tentation de la multiplication des fonctionnalités ? Seul le temps nous le dira.

Pour l’instant, BeReal est un moyen amusant de partager sa vie et de voir ce que font ses amis sans toutes les fonctions supplémentaires qui ont fait des réseaux sociaux une corvée.