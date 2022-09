by

Facebook et Messenger s’inspirent de Discord pour créer des chats communautaires

Meta vient d’annoncer le lancement d’une nouvelle fonctionnalité dans Facebook et Messenger, qui permettra aux utilisateurs de lancer des discussions de groupe directement dans ces applications. Appelée « Chats communautaires », la nouvelle fonctionnalité sera d’abord testée dans Messenger et sera étendue à d’autres groupes Facebook dans les semaines à venir.

Présentés en avant-première au début de l’année comme des « canaux de discussion communautaires » dans le cadre d’une refonte plus large, à la manière de Discord, des groupes Facebook et des discussions de groupe Messenger, les nouveaux Community Chats ressemblent également à une version décontractée des plateformes telles que Slack, Teams et Zoom Team Chat.

La possibilité de lancer des chats communautaires dans Messenger devrait permettre aux utilisateurs de créer un groupe Facebook, de lancer des chats et des canaux audio, ainsi que d’inviter d’autres personnes à rejoindre leur groupe, le tout dans l’application. La nouvelle expérience est un mélange entre Messenger et les groupes Facebook, mais elle ne semble pas remplacer l’un ou l’autre, du moins pour le moment. Les chats peuvent également aller au-delà des simples messages textuels, avec un support pour les canaux audio incluant jusqu’à 30 membres du groupe, et les gens peuvent allumer leurs caméras pour présenter ou diffuser ce qu’ils font.

Il y aura plusieurs options pour démarrer un chat pour les membres du groupe, comme un sujet spécifique, un chat d’événement, ou un chat réservé aux administrateurs qui gardera les discussions entre administrateurs et modérateurs privées.

En outre, les administrateurs pourront créer des canaux audio pour permettre aux membres du groupe de partager des commentaires en direct ou de recevoir une assistance en temps réel. Les membres d’un groupe de discussion auront également la possibilité d’activer la vidéo lorsqu’ils se trouvent dans le canal audio.

Admin Assist, un outil très utile

Selon Meta, la nouvelle fonctionnalité des chats communautaires sera lancée en même temps qu’une solide suite d’outils destinés à aider les administrateurs à gérer plus facilement les expériences de chat et d’audio. Parmi ces outils, Meta a confirmé que la suite comprendra des capacités de modération telles que le blocage, la mise en sourdine ou la suspension des membres du groupe, et la suppression des membres ou des messages, ainsi que l’Admin Assist.

Admin Assist semble être l’un des outils les plus utiles puisqu’il permet aux administrateurs de définir des filtres personnalisés pour suspendre automatiquement des utilisateurs, supprimer des messages signalés et empêcher l’envoi de messages d’auteurs non admissibles ou contenant du contenu illicite.

Enfin, tous les membres des chats communautaires pourront signaler des messages aux administrateurs du groupe ou directement à Meta, bloquer des utilisateurs et quitter un chat à tout moment. Comme mentionné précédemment, les chats communautaires sont actuellement testés dans Messenger, mais ils seront également déployés dans les groupes Facebook dans les semaines à venir.