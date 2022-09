iPhone 14 Pro : la puce Apple 16 Bionic n’apportera probablement que peu de puissance supplémentaire

Des rumeurs ont circulé avant la sortie de l’iPhone 14 selon lesquelles la puce A16 Bionic destinée à l’iPhone 14 Pro et à l’iPhone 14 Pro Max serait basée sur la technologie de 5 nm et non sur le nœud de 4 nm légèrement plus avancé, mais elles se sont avérées fausses. Apple qualifie la nouvelle puce de « puce la plus rapide jamais intégrée à un smartphone », mais la vraie question est de savoir combien elle est plus rapide que la puce A15 Bionic qui se trouve dans l’iPhone 13 Pro et Pro Max. Les présumés scores de Geekbench peuvent nous donner une idée des performances.

L’iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et l’iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces sont dotés d’une foule de nouvelles fonctionnalités telle que l’interface Dynamic Island basée sur les découpes de pilules et de poinçon pour les notifications et les activités, une nouvelle caméra principale de 48 mégapixels de plus haute résolution et des écrans plus lumineux avec le mode Always-On Display.

La puce A16 Bionic comporte 2 cœurs à haute performance et 4 cœurs à haute efficacité et Apple affirme que le processeur est jusqu’à 40 % plus rapide que les puces de ses rivaux. Elle dispose également d’un GPU accéléré à 5 cœurs avec 50 % de bande passante mémoire en plus et d’un nouveau moteur neuronal à 16 cœurs qui peut effectuer environ 17 trillions d’opérations par seconde.

Au lieu de le comparer avec la puce A15 Bionic, qui continue d’équiper l’iPhone 14 de 6,1 pouces et l’iPhone 14 Plus de 6,7 pouces, Apple l’a opposé aux puces concurrentes, affirmant qu’il offre plus de performances avec une fraction de la puissance par rapport aux SoC concurrents.

ShrimpApplePro a publié aujourd’hui les résultats de Geekbench pour l’iPhone 14 Pro et les résultats ne sont pas si impressionnants en termes de chiffres bruts.

iPhone 14 Pro Geekbench 5 scores pic.twitter.com/YJvt1FGUE5 — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) September 8, 2022

Pas catastrophique

L’iPhone 14 Pro a apparemment obtenu 1 879 points dans le test à monocœur et 4 664 points dans le test multicœur. Pour référence, l’iPhone 13 Pro Max a obtenu 1 734 et 4 818 points sur le même test. Le dernier flagship pliable de Samsung, le Galaxy Z Fold 4, qui est alimenté par le SoC haut de gamme Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, a obtenu 1 304 et 3 782 points respectivement sur les tests monocœur et multicœurs.

Il y a deux choses à garder à l’esprit ici. Premièrement, le A15 Bionic est déjà en avance sur la concurrence, donc Apple n’a pas vraiment eu besoin de travailler si dur sur le A16, et deuxièmement, les résultats des tests de l’iPhone 14 Pro sont probablement basés sur une unité de prélancement, donc il y a probablement une marge d’amélioration, et les modèles officiels seront probablement plus performants.

En outre, une puce n’existe pas seulement pour améliorer les performances, mais aussi pour d’autres fonctions. Apple met l’accent sur le fait qu’elle permettra une autonomie de batterie tout au long de la journée et qu’elle est également à l’origine des meilleures fonctions de photographie.

Apple a ouvert les précommandes hier, et les smartphones seront commercialisés le 16 septembre.