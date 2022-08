Apple aurait demandé à ses fournisseurs de fabriquer 90 millions de nouveaux iPhone 14 pour 2022

Selon Bloomberg, même si les ventes de smartphones devraient ralentir cette année, Apple demande à ses fournisseurs de fabriquer le même nombre de nouveaux iPhone que l’année dernière. Cela représente 90 millions d’iPhone 14. Si l’on ajoute les modèles plus anciens, Apple devrait fabriquer 220 millions de combinés au cours de l’année 2022, soit à peu près le même nombre d’iPhone qu’elle avait assemblé l’année dernière.

Les analystes d’IDC s’attendent à ce que les ventes de smartphones diminuent de 3,5 % en 2022 et, malgré ces prévisions, Apple est suffisamment optimiste quant aux ventes d’iPhone pour maintenir la production des derniers modèles au même niveau qu’il y a un an. Apple compte toujours sur ses clients pour qu’ils continuent à acheter un smartphone haut de gamme. En plus de disposer d’une base de clients fortunés, Apple est également aidé par la disparition de Huwaei en tant que menace sur le marché.

Apple avait généralement commandé 75 millions de nouveaux iPhone chaque année jusqu’à l’année dernière, lorsqu’elle a demandé aux fournisseurs de livrer 90 millions d’unités. C’était de bon augure pour Apple, car l’iPhone 13, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max ont été les smartphones les plus vendus selon divers rapports. Le seul modèle qui ne fait pas partie de ce groupe est l’iPhone 13 mini, qu’Apple remplace cette année par une variante non Pro de son appareil de 6,7 pouces.

Apple a décidé d’augmenter la production l’année dernière, car elle a calculé que les premiers nouveaux modèles disponibles « après la pandémie » se vendraient bien. Dans le dernier rapport qu’elle a publié, pour le troisième trimestre fiscal qui s’est terminé en juin, Apple a fait état de 40,67 milliards de dollars de recettes pour l’iPhone. Ce chiffre a dépassé celui de l’année dernière et les attentes de Wall Street. L’iPhone est le plus grand secteur d’activité d’Apple, suivi par son unité Services qui a généré 19,6 milliards de dollars de recettes brutes au cours du troisième trimestre fiscal.

Dans environ quatre semaines, nous nous attendons à ce qu’Apple présente l’iPhone 14 de 6,1 pouces, l’iPhone 14 Max de 6,7 pouces, l’iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et l’iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces. Cette année, Apple élargit la ligne de démarcation entre les modèles non Pro et Pro dans le but d’attirer davantage de consommateurs vers les modèles Pro, plus onéreux.

Une vraie séparation des modèles Pro et non Pro

Par exemple, Apple a l’habitude de doter tous ses nouveaux modèles d’iPhone, chaque année, du dernier chipset série A. Cette année, pour rompre avec la tradition, les modèles iPhone 14 non Pro seront équipés de la même puce A15 Bionic que celle de la gamme iPhone 13. L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max seront équipés des nouveaux SoC A16 Bionic. Mais, cela ne fait qu’effleurer la surface. Les nouveaux modèles Pro remplaceront également l’encoche par une découpe en « i », tandis que les appareils non Pro arboreront la traditionnelle encoche qui a fait ses débuts en 2017 sur l’iPhone X.

L’iPhone 14 Pro et le Pro Max disposeront de trois caméras à l’arrière, dont un capteur principal de 48 mégapixels. En comparaison, le capteur de la caméra principale de 12 mégapixels est attendu sur les modèles non Pro. Alors que les modèles les plus chers sont équipés de capteurs photo grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif, les modèles moins chers proposent uniquement des capteurs photo grand-angle et ultra grand-angle à l’arrière. Les variantes de l’iPhone 14 Pro devraient également enregistrer des vidéos en 8 K.

Si vous payez plus cher pour l’un des iPhone 14 Pro, vous obtiendrez un écran AMOLED de meilleure qualité avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un écran Always on Display qui affichera la date, l’heure et les widgets de l’écran de verrouillage, ainsi que le pourcentage d’autonomie de la batterie. Les iPhone 14 Pro et non Pro disposeront tous deux de 6 Go de mémoire vive (RAM), mais les modèles Pro utiliseront des puces RAM LPDDR5 plus rapides.