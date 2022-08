Les utilisateurs de Raspberry Pi auront bientôt un nouvel OS à leur disposition : Fedora

Fedora rejoint Debian (la base du système d’exploitation officiel du Raspberry Pi), Ubuntu (et ses nombreux dérivés), ainsi que les diverses distributions centrées sur les médias, pour apporter Linux au Pi. On commence à penser que Windows a besoin d’une version dédiée au Pi, juste pour offrir une alternative à la marche croissante des pingouins vers le Pi.

Le Wiki de Fedora résume : « Le travail autour du Raspberry Pi 4 est en cours depuis plusieurs années, mais nous ne l’avons jamais officiellement pris en charge en raison du manque d’accélération graphique et d’autres fonctionnalités clés. Avec Fedora 37, Raspberry Pi 4 est maintenant officiellement pris en charge, y compris l’accélération graphique utilisant le GPU V3D ». Il poursuit : « La prise en charge de l’écosystème Raspberry Pi a été une évolution permanente. L’objectif de ce changement est de prendre en charge le Raspberry Pi 4, y compris le 4B, le 400 et le CM4 avec carte IO ».