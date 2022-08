Meta teste le chiffrement de bout en bout par défaut pour Messenger

Meta a dévoilé plusieurs nouvelles fonctionnalités de l’application Messenger et a également confirmé qu’avec la prochaine mise à jour, les messages personnels et les appels seront chiffrés de bout en bout par défaut. La société a déclaré dans un communiqué de presse que les tests ont déjà commencé « entre certaines personnes » plus tôt cette semaine, et qu’elle travaillera à rendre la fonction de confidentialité par défaut pour tous les messages et appels en 2023.

Si vous faites partie du groupe de test, vos fréquentes discussions seront automatiquement chiffrées de bout en bout, rendant ainsi le chiffrement de bout en bout non optionnel. Cela signifie que toute conversation entre vous et un ami ou un membre de votre famille est inaccessible à Meta ou à toute autre personne. La seule façon pour Meta de voir vos messages est de les signaler à l’entreprise s’ils menacent votre sécurité de quelque façon que ce soit.

L’une des nouvelles fonctionnalités les plus intéressantes est le « stockage sécurisé », qui permet aux utilisateurs de sauvegarder leurs conversations Messenger chiffrées de bout en bout, puis de les récupérer grâce à un code PIN ou un code généré par l’application.

Selon la société, le nouveau stockage sécurisé sera l’option par défaut pour protéger l’historique de vos conversations Messenger chiffrées de bout en bout. Les utilisateurs peuvent également sauvegarder et restaurer les conversations Messenger en utilisant des services cloud tiers.

Messenger a maintenant révélé l’option permettant de désenvoyer des messages, de répondre aux Facebook Stories et de synchroniser les conversations supprimées entre les appareils. L’option de disparition dans Messenger sera également supprimée dans la version à venir.

Code Verify vérifie instantanément la légitimité du code

En outre, Meta a introduit une nouvelle extension de navigateur Web open source appelée Code Verify, qui est accessible sur Chrome, Firefox et Microsoft Edge et vérifie instantanément la légitimité du code lors de l’utilisation de www.messenger.com. Cela vous permet de valider l’efficacité de notre sécurité de chiffrement de bout en bout en démontrant que votre code Web n’a pas été altéré ou modifié.

Messenger déploiera la fonction de stockage sécurisé cette semaine sur Android et iOS et, au cours des prochaines semaines, elle commencera à déployer d’autres fonctions mentionnées précédemment.

En plus de Messenger, Meta a déclaré qu’elle allait étendre le chiffrement de bout en bout par défaut aux DM d’Instagram. L’entreprise a commencé à tester le chiffrement de bout en bout sur Instagram par le biais d’un paramètre opt-in l’année dernière, et a étendu la fonctionnalité aux utilisateurs adultes en Russie et en Ukraine en février après l’invasion de la première par la seconde.