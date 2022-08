Microsoft Outlook Lite est désormais disponible sur Android

Des millions d’individus à travers le monde utilisent chaque jour Microsoft Outlook pour leurs besoins en matière de courrier électronique et d’agenda. Afin de fournir à davantage de personnes, d’organisations, d’établissements d’enseignement supérieur et de petites entreprises un service pour leurs appareils mobiles légers, la société a annoncé cette semaine le lancement de Outlook Lite dans diverses régions.

Microsoft Outlook Lite offre toutes les fonctionnalités clés de Microsoft Outlook dans un client plus compact qui fonctionne rapidement sur les appareils mobiles à travers tous les réseaux.

Microsoft Outlook Lite vous connecte et vous protège en combinant votre courrier électronique, votre calendrier et vos contacts dans une seule application. La société a déclaré dans un article de blog que l’e-mail intelligent, la protection contre le spam, l’organisateur de calendrier et les contacts d’Outlook Lite vous permettent d’en faire plus à partir d’une seule boîte de réception, de manière plus légère et plus rapide.

Outlook Lite offre l’expérience de base d’Outlook, y compris l’accès aux e-mails, aux calendriers, aux contacts et plus encore

Outlook Lite a une taille de téléchargement d’environ 5 Mo et utilise un espace de stockage extrêmement réduit sur votre smartphone

Optimisée pour fonctionner rapidement sur tous les appareils Android, y compris les appareils dotés d’une mémoire vive de 1 Go

Utilise moins de ressources du smartphone, ce qui permet d’économiser votre batterie

Fonctionne bien sur tous les réseaux, y compris les réseaux 2G et 3G dans le monde entier

Prise en charge des comptes Outlook.com, Hotmail, Live, MSN, Microsoft 365 et Microsoft Exchange Online

Disponibilité

Microsoft Outlook Lite est disponible dès aujourd’hui dans les pays suivants : Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Équateur, Inde, Mexique, Pérou, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Taïwan, Thaïlande, Turquie et Venezuela. Elle prévoit d’ajouter la prise en charge d’autres pays à l’avenir.

En présentant la fonctionnalité, la publication de la communauté écrit que :

Avec Outlook Lite, notre objectif est de rendre Outlook plus accessible aux utilisateurs qui utilisent des appareils mobiles légers dans le monde entier, leur permettant ainsi d’accomplir davantage

Meta a été l’une des premières grandes entreprises technologiques à créer une version allégée de son application originale Facebook Android. Facebook Lite est apparue en 2015 sous la forme d’une application de 1 Mo seulement, destinée directement aux marchés en développement. Google a suivi avec sa gamme d’applications Android légères « Go », dont Gmail Go en 2018.