L’iPhone 14 Pro ne sera pas le seul à bénéficier d’une amélioration des performances

Auparavant, Apple avait l’habitude d’équiper tous ses nouveaux iPhone de la même puce, mais à partir de cette année, les modèles standards seront dotés d’une puce vieille d’un an et les modèles Pro seront équipés d’un tout nouveau SoC. Ce n’est pas une raison pour mépriser l’iPhone 14 de 6,1 pouces et l’iPhone 14 Max de 6,7 pouces.

La puce A15 Bionic qui équipe la gamme d’iPhone 13 est plus rapide que les puces qui équipent les meilleurs smartphones Android actuels. Par ailleurs, les iPhone 14 et 14 Max auraient également davantage de RAM de base (6 Go contre 4 Go) que les modèles qu’ils remplaceront. L’iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et l’iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces auront tout de même un avantage grâce à la norme de RAM LPDDR5 plus rapide, ce qui pourrait laisser certaines personnes sur leur faim.

L’idée générale est que, malgré l’ancienneté du matériel, les iPhone 14 et 14 Max offriront toujours de meilleures performances que leurs homologues de 2021. Cette information provient de ShrimpApplePro, qui a été le premier à parler de la rumeur d’un nouveau design en façade pour les modèles Pro à la fin de l’année dernière.

Selon lui, quelques éléments tels qu’un nouveau modem et un nouveau design interne permettront aux modèles standard de l’iPhone 14 d’être plus performants que leurs prédécesseurs.

Despite using *some* old hardware, iPhone 14 non pro still have some overall performance boost over the iPhone 13 series

Ces informations vont dans le sens d’un précédent rapport selon lequel l’iPhone 14 pourrait être équipé d’une puce radiofréquence (RF) 5G basée sur le processus de 6 nm de TSMC. La puce devrait être plus petite et plus efficace que celle de la gamme actuelle et l’espace libéré pourrait être utilisé pour des batteries plus grandes. La puce pourrait également prendre en charge le Wi-Fi 6E, ce qui se traduira par des débits de données plus rapides, une latence réduite et une bande passante accrue.

Une grosse attente en septembre

En dehors de cela, un rapport précédent avait indiqué qu’Apple pourrait modifier légèrement l’A15 pour les modèles réguliers de cette année. La série d’iPhone 14 devrait commencer à 909 euros, soit le prix du modèle de base de 6,1 pouces de l’iPhone 13.

L’iPhone 14 et 14 Max auront très probablement le même aspect que les modèles standard actuels. Contrairement aux modèles Pro, ils ne devraient pas être dotés d’une caméra principale de 48 mégapixels, de découpes en forme de pilule et de poinçon en façade, ou du meilleur écran OLED LTPO de Samsung avec un support du mode Always on display. Ils pourraient toutefois être dotés d’une nouvelle caméra frontale.

La famille d’iPhone 14 sera probablement dévoilée lors d’un événement en septembre, où elle sera rejointe par la Watch Series 8 et un modèle Pro robuste.