Le partenariat Nokia-ZEISS prend fin !

Nokia et ZEISS entretiennent un partenariat depuis de nombreuses années, le second fournissant du matériel photo aux smartphones du premier. Ce partenariat de longue date a maintenant pris fin, comme l’a confirmé Nokia, propriété de HMD Global.

Dans une déclaration à Nokiamob, il a été confirmé que Nokia et ZEISS ne sont plus partenaires. Cela signifie que les futurs smartphones Nokia ne porteront pas la marque ZEISS. La raison de cette décision n’a pas été communiquée.

Le communiqué indique : « Après une longue et fructueuse collaboration, en 2021, ZEISS et HMD Global ont mutuellement convenu de ne pas prolonger leur partenariat non exclusif qui comprenait une collaboration pour les technologies d’imagerie des smartphones de marque “Nokia” avec ZEISS comme partenaire de conseil et de développement ».

Il est suggéré que la collaboration entre Nokia et ZEISS avait mis fin de manière silencieuse en 2021. Le Nokia XR20 a été le dernier smartphone à être équipé de caméras soutenues par ZEISS.

Actuellement, seuls Sony et Vivo sont partenaires de l’entreprise.

Un partenariat datant de 2017

Pour rappel, le partenariat Nokia-ZEISS a débuté en 2017. Le résultat de cette collaboration comprenait des smartphones comme le Nokia 9 PureView, le Nokia 8.3, le Nokia 7.2, et plus encore. Le Nokia 9 PureView était sans doute populaire, grâce à la présence de 5 caméras arrière et à la façon dont il a marqué le retour de la marque PureView.

Il reste à voir ce que nous réservent les futurs smartphones Nokia !