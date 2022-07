WhatsApp va bientôt permettre aux utilisateurs de conserver les messages disparus

On s’attend également à ce que WhatsApp introduise une fonctionnalité qui permettra aux personnes de quitter silencieusement un groupe. Il reste à voir quand ces fonctionnalités seront disponibles pour les utilisateurs d’Android et d’iOS.

Il est révélé que les messages conservés sont toujours en cours de développement et on ne sait pas quand cette fonctionnalité sera disponible pour les utilisateurs, que ce soit en version bêta ou stable.

Cette option permettra de convertir les messages qui disparaissent en messages normaux et, par conséquent, les utilisateurs pourront les conserver même après la disparition des messages. Ce sera analogue à la façon dont on peut conserver un message qui disparaît sur Snapchat en l’enregistrant simplement.

On s’attend à ce que WhatsApp mette à jour ses messages disparus et ce sera encore une autre fonctionnalité récupérée de Snapchat. Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux gens de conserver les messages disparus même lorsqu’ils ont disparu.