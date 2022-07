L’iPad Pro (2024) se vantera d’écran OLED et accompagné de deux grandes mises à niveau

Tout au long de l’année dernière et en janvier de cette année, nous avons entendu quelques rumeurs concernant un iPad en préparation qui serait doté d’une dalle OLED au lieu d’une dalle LCD. À la fin du mois de juin, la dernière information laissait entendre que Samsung et LG à pourraient fournir à Apple leurs panneaux OLED de 6e génération pour les modèles iPad Pro de 11 pouces et 12,9 pouces attendus en 2024.

Selon la version anglaise de ETNews relayée par MacRumors, Apple produit des prototypes finaux d’iPad Pro en utilisant des panneaux OLED provenant de ce que la publication appelle « les principaux partenaires d’affichage nationaux ». ETNews étant basé en Corée du Sud, ce commentaire laisse entendre que les divisions d’affichage de LG et Samsung sont responsables des panneaux qui seront utilisés avec ces iPad Pro.

Le rapport note qu’Apple a produit plusieurs prototypes de ses tablettes haut de gamme avec des écrans OLED. L’utilisation de leurs panneaux OLED pour l’iPad devrait inciter Samsung et LG à investir dans de nouvelles installations de production OLED de petite et moyenne taille. Les tablettes devraient offrir un design plus léger et une qualité d’image spectaculaire.

Avec l’utilisation des panneaux OLED, Apple va appliquer pour la première fois le processus de gravure à sec à la production d’iPad.

La « gravure à sec » permet d’éliminer les éléments inutiles de l’assemblage de l’écran à l’aide d’une technologie chimique. L’écran est gravé pour le rendre plus fin et plus léger. Apple n’utilise pas le procédé de gravure à sec pour les panneaux OLED utilisés sur l’iPhone, car les écrans OLED utilisés sur cet appareil sont plus légers que les écrans LCD qu’Apple utilisait autrefois sur ses smartphones. L’utilisation du processus de gravure à sec entraînera un prix plus élevé pour les modèles d’iPad concernés.

Une « qualité d’image inégalée »

Apple viserait donc une « qualité d’image inégalée » avec ses tablettes à écran OLED qui feront très probablement leurs débuts dans la gamme iPad Pro d’ici deux ans environ. Par rapport à un panneau LCD, un écran OLED offre un meilleur contraste, une plus grande saturation des couleurs et des noirs plus profonds, le tout complété par une luminosité accrue.

La pandémie a contribué à la croissance des ventes d’iPad, car les employés et les étudiants travaillant à domicile se sont tournés vers la tablette pour les aider à travailler et à apprendre à distance. Et lorsqu’ils avaient terminé leurs tâches de la journée, les utilisateurs de tablettes pouvaient rapidement et facilement se tourner vers l’appareil pour jouer et regarder des séries TV et des films en streaming. Avec le ralentissement de la pandémie, l’envolée des ventes de tablettes semble appartenir au passé. Apple espère qu’en améliorant l’écran de l’iPad Pro grâce à la technologie OLED, elle pourra relancer les ventes de ce produit.