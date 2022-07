One UI 4.5 arrive sur la Galaxy Watch 4 pour rendre la saisie moins pénible

Samsung va proposer One UI Watch 4.5, sa toute dernière mise à jour du système d’exploitation de sa smartwatch, aux Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic dans les mois à venir, a annoncé la société. Basée sur la version Wear OS 3.5 récemment annoncée par Google, elle sera dotée de fonctions d’accessibilité améliorées, d’un support double SIM pour les appels téléphoniques et d’un nouveau clavier amélioré.

La nouvelle fonctionnalité la plus utile de Samsung est l’amélioration de l’expérience de frappe. Auparavant, les utilisateurs étaient limités à l’utilisation du clavier Samsung et de son moteur de conversion de la voix en texte, à un clavier T9 de type téléphone, ou au téléchargement et à l’utilisation de Gboard de Google. Désormais, le clavier Samsung par défaut bénéficie d’une mise à jour qui remplace le clavier T9 par un clavier AZERTY complet permettant la saisie par glissement. Vous êtes également en mesure de passer d’une méthode de saisie à l’autre à la volée.

One UI Watch 4.5 comprendra également des fonctions d’accessibilité améliorées pour une meilleure lisibilité et plus encore. Une nouvelle fonction de personnalisation du contraste et de la teinte sera disponible, ainsi qu’une réduction de la transparence, du flou et de l’animation. Pour ceux qui ont besoin d’une assistance auditive, Samsung ajoute une nouvelle option qui permettra d’équilibrer le son entre les écouteurs Bluetooth, en plus de la fonction de sous-titres en direct déjà existante.

D’autres changements en matière d’accessibilité incluent des ajustements manuels pour que les éléments temporaires de l’interface (comme le curseur de volume et les fenêtres de notification) restent à l’écran après avoir été déclenchés.

Une mise à jour prête pour la Galaxy Watch 5

Enfin, la prise en charge des appels lorsqu’ils sont associés à un smartphone Galaxy à double carte SIM et une personnalisation améliorée complètent les mises à jour. Vous pouvez désormais personnaliser un cadran de montre avec plusieurs options de couleur et enregistrer chaque option de couleur comme une sélection discrète. Un nouveau dossier de favoris vous permettra d’accéder rapidement à vos cadrans préférés.

Samsung a également évoqué une prochaine Samsung Galaxy Watch qui serait livrée avec la version 4.5 et encore plus de fonctionnalités. La société n’a pas dit de quelle montre il s’agissait, mais les rumeurs parlent de la Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro. Elles devraient être présentées au Samsung Unpacked en août prochain, aux côtés des Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4.