Voici la série Red Magic 7S avec une puce Snapdragon 8+ Gen 1, jusqu’à 18 Go de RAM

Nubia a introduit deux nouveaux smartphones de gaming appelés le Red Magic 7S et le Red Magic 7S Pro en Chine. Les appareils rejoignent le Red Magic 7 et le 7 Pro lancés il y a quelques mois et sont dotés de caractéristiques attrayantes comme un chipset Snapdragon 8+ Gen 1, jusqu’à 18 Go de RAM, un écran 165 Hz, et plus encore.

Le Red Magic 7 S (même le RedMagic 7S Pro) ressemble à la série Red Magic 7 avec quelques changements. Le Red Magic 7 S est équipé d’une caméra arrière disposée verticalement. Il existe également une édition transparente du smartphone, qui comprend un ventilateur de refroidissement RGB.

Le smartphone est doté d’un écran AMOLED Full HD+ de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 720 Hz, un gradateur DC, et plus encore. Comme mentionné précédemment, il est alimenté par un SoC Snapdragon 8+ Gen 1, associé à une mémoire vive pouvant atteindre 16 Go et à un espace de stockage de 512 Go.

Le smartphone est livré avec diverses fonctionnalités centrées sur le jeu comme le système de refroidissement ICE Magic 9.0, les déclencheurs d’épaule à taux d’échantillonnage tactile de 520 Hz et le moteur d’image stable Magic GPU pour la synchronisation de l’imagerie de rendu et d’autres fonctionnalités.

Il dispose de trois caméras arrière, dont une caméra principale de 64 mégapixels, un objectif ultra-large de 8 mégapixels et une caméra macro de 2 mégapixels. Il y a une caméra frontale de 8 mégapixels sous l’écran. Le Red Magic 7S est équipé d’une batterie de 4 500 mAh avec un support de charge rapide de 120 W et un chargeur GaN de 165 W. L’appareil fonctionne sous Red Magic OS 5.5, une surcouche basée sur Android 12. Parmi les détails supplémentaires, citons les doubles haut-parleurs, le son DTS, une prise audio de 3,5 mm, la prise en charge de la 5G, et plus encore.

Red Magic 7S Pro: spécifications et caractéristiques

Le Red Magic 7S Pro est analogue au Red Magic 7 S mais il y a quelques différences. Le smartphone a une bosse de caméra de forme carrée avec les caméras arrière disposées en cercle. Il est également doté d’une édition transparente avec un ventilateur de refroidissement RGB.

Outre le design, une autre différence est le taux d’échantillonnage tactile de 960 Hz et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran AMOLED de 6,8 pouces est le même. Le chipset, comme mentionné précédemment, est également le Snapdragon 8+ Gen 1. Il est couplé avec jusqu’à 18 Go de RAM et 1 To de stockage. Le smartphone est également livré avec ICE Magic Cooling 10.0 et une plus grande batterie de 5 000 mAh avec un support de charge rapide de 135 W.

La configuration de la caméra arrière est la même que celle du Red Magic 7S, mais il y a une caméra frontale de 16 mégapixels sous l’écran. Les autres détails sont pratiquement les mêmes.

Prix et disponibilité

La série Red Magic 7 S est disponible dans les variantes Dark Knight et Deuterium Front Transparent. Le Red Magic 7S Pro est également disponible en Transformers Edition avec un design inspiré de Bumblebee. Voici les prix.

Red Magic 7S

8 Go + 128 Go : 3 999 CNY (~ 595 euros)

12 Go +256 Go : 4 799 CNY (~ 710 euros)

12 Go +256 Go/Deuterium front transparent: 4 899 CNY (~ 730 euros)

16 Go +512 Go/Deuterium front transparent: 5 499 CNY (~ 815 euros)

Red Magic 7S Pro

12 Go + 256 Go : 5 199 CNY (~ 770 euros)

16 Go + 512 Go : 5 999 CNY (~ 890 euros)

18 Go + 1 To : 7 499 CNY (~ 1 110 euros)

12 Go + 256 Go/Deuterium front transparent : 5 299 CNY (~ 785 euros)

16 Go + 512 Go/Transformers Edition : 6 499 CNY (~ 965 euros)

Les smartphones sont maintenant en précommande et seront disponibles à l’achat à partir du 14 juillet en Chine.