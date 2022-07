Apple pourrait proposer une version abordable de son casque AR en 2025

Comme mentionné à de multiples reprises, le tout premier casque de réalité augmentée (AR) d’Apple sera probablement sur les étagères au 3e trimestre 2023. Et bien que ce soit une excellente nouvelle — car nous attendons depuis toujours qu’Apple sorte son casque AR — il aura probablement un prix très élevé d’environ 3 000 dollars, ce qui signifie que l’expérience AR de Cupertino ne sera pas pour tout le monde.

Cependant, si vous voulez un casque AR d’Apple, mais que vous ne vous voyez pas débourser 3 000 dollars, Apple pourrait proposer une option moins chère. Le seul problème est que… vous devrez probablement attendre jusqu’en 2025 pour en avoir un.

Selon le prolifique spécialiste des fuites, Ming-Chi Kuo, Apple sortira probablement son casque AR de deuxième génération au cours du premier semestre 2025. Mais cette fois, au lieu d’un modèle haut de gamme et très cher, Apple pourrait présenter deux versions.

Une version avec de meilleures performances et probablement un prix encore plus élevé, et l’autre, plus abordable, conçue précisément pour les personnes qui ne peuvent ou ne veulent pas débourser une telle somme pour un casque AR.

Malheureusement, Kuo n’a rien dit sur l’éventuel prix du casque AR d’Apple ou sur ses potentielles spécifications, donc nous ne savons pas exactement à quel point ce modèle sera plus abordable.

De grosses ventes

Cependant, selon Kuo, le casque Apple AR de seconde génération se vendra comme des petits pains. Il a déclaré que « grâce à la stratégie de segmentation des produits AR/MR de deuxième génération d’Apple et à son écosystème », la firme à la pomme croquée pourrait expédier environ 10 millions d’unités de son dispositif AR « dès 2025 ou 2026 ».

Bien évidemment, tout ceci n’est qu’une rumeur. Apple n’a rien dit au sujet d’un casque AR, et encore moins d’un dispositif AR de nouvelle génération avec une version plus abordable. Cependant, il est possible pour Apple de sortir un tel modèle abordable. La société dispose d’un iPhone d’entrée de gamme, d’une smartwatch d’entrée de gamme et d’un iPad d’entrée de gamme, il est donc logique de disposer également d’un casque AR d’entrée de gamme.