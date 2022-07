Voici les premières images divulguées des Galaxy Buds 2 Pro

Nous n’avons pas pu le dire très souvent ces dernières années, mais Samsung a vraiment réussi à faire un travail décent en gardant les conceptions de ses prochains grands produits cachés.

Malheureusement pour le plus grand fabricant de smartphones au monde et le deuxième vendeur de smartwatches et d’écouteurs sans fil, la force de la nature qu’est Evan Blass ne connaît pas le sens des mots « repos » ou « secret ». Hier, il a divulgué les Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro dans toute leur splendeur et a poursuivi avec un premier aperçu de haute qualité des futurs Galaxy Buds 2 Pro.

C’est exact, le rival des AirPods Pro de la prochaine génération de la société est susceptible de s’appeler Buds 2 Pro et non Galaxy Buds Pro 2, signalant un lien plus profond avec les Buds 2 « standard » que les Buds Pro de première génération.

Bien sûr, l’annulation active du bruit est présente sur les trois produits, et bien que les Galaxy Buds 2 Pro aient un air résolument familier dans les trois couleurs présentées aujourd’hui, ils sont d’une certaine manière sensiblement différents de tous leurs prédécesseurs.

Les versions « blanche » et « bora purple », par exemple, sont dotées de trous noirs, de microphones et de grandes grilles de haut-parleurs, ce qui confère à ces nouveaux écouteurs un air de distinction, et comme les Buds Pro originaux (mais pas les Buds 2), les trois versions seront apparemment livrées avec des étuis de charge assortis (à l’intérieur et à l’extérieur).

Des écouteurs plus résistants

Dans l’ensemble, le design se rapproche un peu plus de l’aspect extérieur des Galaxy Buds Pro que de celui des Buds 2, ce qui nous fait espérer que les Buds 2 Pro vont se vanter d’une résistance à l’eau IPX7 des premiers au lieu de la norme beaucoup plus modeste IPX2 des seconds, tout en apportant des améliorations dans des domaines clés comme la qualité du son, la clarté des appels vocaux, la suppression active du bruit et la fonctionnalité de mode ambiant par rapport aux deux membres actuels de la famille de produits extrêmement populaires.

Malheureusement, même Evan Blass n’est pas en mesure de confirmer ces améliorations (vaguement) évoquées par la rumeur (ou toute autre caractéristique d’ailleurs), nous devrons donc attendre de nous rapprocher de l’événement Unpacked de Samsung le mois prochain pour que cette image devienne plus claire.

À moins, bien sûr, que les Galaxy Buds 2 Pro soient prêts à être officialisés plus tôt que cela, ce qui a également été récemment spéculé.