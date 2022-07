En effet, le suivi des e-mails est une technique de génération de prospects que les spécialistes du marketing utilisent pour analyser votre comportement et vous montrer des publicités ciblées. Lorsqu’un e-mail contient un pixel-espion (aussi appelé balise Web, pixel invisible) intégré dans des images ou des liens, l’expéditeur peut savoir quand vous ouvrez l’e-mail, le nombre de fois que vous le consultez et il reçoit même des notifications lorsque vous vérifiez l’e-mail.

Le suivi des e-mails est une tactique qui porte atteinte à la vie privée et qui permet aux annonceurs et aux spécialistes du marketing de suivre l’activité de vos e-mails lorsque vous utilisez des services comme Gmail. Bien que la plupart des fournisseurs de messagerie disposent de mécanismes pour vous protéger du suivi des e-mails, ils ne sont pas activés par défaut et ne sont pas simples pour l’utilisateur. En gardant cela à l’esprit, je vous propose aujourd’hui de voir comment arrêter le suivi des e-mails dans Gmail .