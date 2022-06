Le design et le ventilateur du ROG Phone 6 de ASUS ont été révélés

Le monde des fuites est un endroit très amusant (presque tous les jours, nous avons droit à des fuites de thé excitantes), et maintenant, le célèbre Evan Blass, alias @evleaks sur Twitter, et 91Mobiles ont découvert le smartphone de gaming à l’allure fantaisiste, le ASUS ROG Phone 6.

Les rumeurs et les fuites concernant le smartphone avant son annonce officielle le 5 juillet ont circulé depuis quelques semaines, et maintenant nous pouvons voir à quoi il ressemblera réellement. La fuite révèle également le ventilateur que le smartphone utilisera pour garder sa fraîcheur pendant que vous êtes en train de jouer.

Inspiré par l’espace (du moins, c’est ce qui semble être le thème de ASUS cette fois-ci, à en juger par la page de teaser du smartphone), ce smartphone est nettement différent des smartphones traditionnels. ASUS a opté pour ce type de look accrocheur pour sa série de smartphones ROG, et c’est en fait assez excitant d’avoir un smartphone qui a l’air différent de la traditionnelle conception en sandwich de verre (malgré le fait que le ROG Phone 6 est un appareil de niche, un look fantaisie ne doit pas être sous-estimé).

Voici à quoi ressemblera le smartphone :

Nous savons, grâce à des fuites antérieures, que ce design plutôt excitant n’est pas la seule chose que le ROG Phone 6 a à offrir. Les précédentes fuites indiquent que le smartphone disposera d’un écran AMOLED de 6,78 pouces avec un impressionnant taux de rafraîchissement de l’écran de 165 Hz. Et oui, il sera équipé de la dernière puce phare de Qualcomm, le Snapdragon 8+ Gen 1.

Nous savons également qu’il disposera d’une version dotée d’une généreuse mémoire vive de 18 Go (des versions de 12 et 16 Go de mémoire vive seraient également disponibles), tandis qu’une massive batterie d’une capacité de 5 850 mAh améliorera encore vos sessions de jeu. Et lorsque vous avez besoin de charger ce smartphone, vous pouvez le faire assez rapidement, car le smartphone est censé offrir un support de la charge filaire de 65 W.

Une annonce le 5 juillet

En ce qui concerne les caméras, le ROG Phone 6 devrait être équipé d’une caméra principale de 64 mégapixels, et en plus de cela, le smartphone sera capable d’un zoom optique 5x. Comme vous pouvez le constater, il s’agit de spécifications très alléchantes.

En outre, les images ci-dessus montrent également l’accessoire de refroidissement du smartphone, qui serait le AeroActive Cooler 6, un ventilateur encastrable de ASUS. Et, la fuite révèle également l’étui Devilcase Guardian Lite Plus pour le téléphone.

Jusqu’à présent, le prix du ROG Phone 6 ou de ses accessoires n’a pas encore été révélé. L’annonce officielle est prévue pour le 5 juillet (et vous pouvez le regarder en ligne depuis ce lien), donc nous en saurons plus sur les prix très bientôt. Restez à l’écoute !