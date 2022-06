La Pixel Watch pourrait supporter l’appairage avec un iPhone, comme la Montblanc Summit 3

Wear OS 3 est la version la plus récente du système d’exploitation de Google pour les montres connectées. Cependant, elle n’apparaît officiellement que sur un seul appareil : la Galaxy Watch 4 — et la Galaxy Watch 4 Classic. D’autres montres seront éventuellement mises à jour vers Wear OS 3, mais ce n’est pas encore le cas.

L’un des aspects intéressants de la Galaxy Watch 4 est qu’elle est uniquement compatible avec Android. D’autres montres Wear OS — comme la populaire Fossil Gen 6 — fonctionnent sous Wear OS et prennent en charge les connexions iPhone. Au début, nous pensions que cette exclusivité Android était due à Wear OS 3 lui-même, mais il semble que ce ne soit pas le cas.

Selon Wareable, la prochaine Montblanc Summit 3 — une montre sous Wear OS 3 — prendra en charge les connexions avec un iPhone. Il s’agit d’une excellente nouvelle, qui soutient l’idée que la Pixel Watch équipée de Wear OS 3 pourrait également prendre en charge l’iPhone.

Évidemment, la plupart des consommateurs intéressés par la Pixel Watch ne la connecteraient pas à un iPhone.

Cependant, il serait bon que l’option soit disponible, surtout si l’on considère que les utilisateurs d’Android ne peuvent pas utiliser l’Apple Watch. Si Google permet à la Pixel Watch de se connecter à un iPhone, cela représentera un bon exemple de rapprochement.

Samsung bloque artificiellement la Galaxy Watch 4

Maintenant, le fait que la Montblanc Summit 3 supporte les connexions iPhone implique que Samsung limite artificiellement la Galaxy Watch 4. Il est possible que Google fasse la même chose. Cependant, on peut penser que c’est peu probable. Google voudrait probablement que le plus grand nombre de personnes possible obtiennent une Pixel Watch. Même si seule une petite minorité d’utilisateurs la connectait à un iPhone, cela en vaudrait probablement la peine pour Google.

La Pixel Watch sera probablement lancée en octobre 2022.