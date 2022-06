Steam Deck : de bonnes nouvelles pour les acheteurs, la production va doubler

Valve met le Steam Deck à la disposition de tous, et la société a annoncé que le dernier lot de commandes arrive aux utilisateurs pour les réservations du 2e trimestre de cette année. En outre, il y a une mise à jour de sa réservation qui apporte davantage de consoles de jeu disponibles pour le public, car Valve promet qu’elle doublera son nombre chaque semaine pour livrer aux utilisateurs.

L’entreprise a annoncé sur Twitter qu’elle avait déjà envoyé son dernier lot d’e-mails de réservation Q2 qui préviennent les utilisateurs de leurs prochaines livraisons de consoles. Cependant, ce n’est pas la seule bonne nouvelle de Valve qui est parvenue au public, puisqu’elle a également parlé du prochain e-mail de réservations Q3 qui arrivera aux utilisateurs d’ici le 30 juin.

La production de Steam Deck de Valve a déjà rattrapé ses arriérés et son retard pour les commandes et les réservations, et la société promet de livrer dès que possible ses clients. Steam Deck va connaître un changement massif dans sa production, car l’entreprise voit déjà un coup de pouce de son côté.

À partir d’aujourd’hui, Valve a déclaré qu’elle pourrait doubler sa production pour la console de jeu.

Hello! Some great news on the production front. We just sent the last batch of Q2 emails, and we’ll start sending Q3 reservation emails on the 30th.

Production has picked up, and after today we’ll be shipping more than double the number of Steam Decks every week! pic.twitter.com/kAHE0zRrV7

—Steam Deck (@OnDeck) June 27, 2022