Comment vérifier si votre PC peut installer la première grande mise à jour de Windows 11 ?

Cependant, dans le cadre de ce petit guide, il s’agit uniquement de trouver une valeur de registre, et non de modifier quoi que ce soit.

Le registre est l’épine dorsale de Windows, et ce depuis des décennies. Il s’agit d’une série de valeurs qui déterminent les paramètres de chaque application et de chaque aspect du système d’exploitation. En fonction d’une certaine valeur, le PC suivra cette commande du registre. Mais en raison de sa conception, il y a toujours un risque de se tromper de registre, de faire apparaître des erreurs dans certaines parties de votre PC ou simplement de ne pas fonctionner comme prévu.

Appelée Sun Valley 2 en interne par la société, il n’y a toujours pas d’indication claire de ce que la mise à jour impliquera, mais il y a eu des annonces d’onglets dans l’Explorateur de fichiers, et de nouvelles mises à jour dans l’apparence de Windows Media Player et Paint par exemple.

Selon Windows Latest , il existe un moyen d’accéder à l’éditeur de registre et de vérifier si votre PC peut être mis à jour vers 22H2 de Windows 11 dès qu’il sera disponible (soi-disant plus tard cette année).