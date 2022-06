Fairphone lance un programme d’abonnement pour son smartphone écologique

De nombreux fabricants de smartphones et opérateurs proposent des abonnements pour vous offrir un nouveau smartphone. Mais, ils ont tous quelques points en commun. Tôt ou tard, le prix de ces abonnements augmentera, et l’objectif est de remplacer souvent votre smartphone (deux ans ou plus tôt !). Le nouveau plan d’abonnement de Fairphone va à l’encontre de ces deux tendances.

Fairphone, qui fabrique un smartphone « durable », se targue d’être respectueux de l’environnement. Le Fairphone 4 est modulaire, et vous pouvez remplacer les caméras, le port USB-C, la batterie, et même l’écran. Vous ne trouverez pas de colle ou d’autres tactiques qui rendent la réparation difficile. Fairphone utilise même de l’or certifié Fairtrade, de l’aluminium d’origine éthique, du tungstène, de l’étain recyclé, des minéraux de terres rares et des plastiques.

Maintenant, Fairphone va à l’encontre de la tradition avec son nouveau plan d’abonnement. Comme la plupart des formules d’abonnement, vous payez une petite somme à l’avance, puis davantage chaque mois d’utilisation du smartphone. Mais la plupart des forfaits pour smartphones proposent des mises à niveau vers un nouveau modèle tous les ans ou tous les deux ans, ce qui entraîne une potentielle augmentation des déchets électroniques. Votre smartphone d’il y a un an avait probablement encore une longue durée de vie, mais maintenant il n’est plus de votre responsabilité et vous ne savez pas où il finit.

Les nouveaux abonnements Fairphone Easy vous font toujours payer une petite redevance mensuelle, 21 euros. Mais plus vous gardez le téléphone longtemps, plus ce prix diminue. Après la première année, vous bénéficiez d’une réduction de 1 €, puis de 2 € la deuxième année et de 8 € la troisième année. Le plan d’abonnement comprend également des réparations gratuites pour tout ce qui n’est pas un dégât des eaux ou un abus, y compris un remplacement d’écran gratuit par an.

Sur la base du prix minimum de 21 € par mois, et en utilisant quelques calculs approximatifs, il semblerait qu’il faille un peu moins de trois ans pour payer autant de frais d’abonnement que pour acheter le Fairphone 4 au départ (le modèle 8 Go de RAM/256 Go de stockage fourni avec l’abonnement est vendu au prix de 649 €). Cela suppose que vous n’ayez jamais besoin de le faire réparer, et donc de bénéficier des tarifs réduits les deuxième et troisième années. Mais si vous devez le réparer, le service d’abonnement pourrait être intéressant sur une période d’utilisation encore plus longue.

Pas encore disponible en France

Dans l’ensemble, vous paierez probablement plus cher qu’en achetant un Fairphone 4, mais c’est le cas de la plupart des abonnements, et vous ne bénéficierez pas nécessairement de réparations gratuites sans l’abonnement (bien que le Fairphone 4 soit garanti cinq ans).

Malheureusement, même si le Fairphone 4 est disponible en France, pour l’instant, Fairphone Easy n’est disponible que pour les clients du marché d’origine de l’entreprise, les Pays-Bas, qui pourront louer le smartphone pour une durée comprise entre 3 et 60 mois. Mais, Ioiana Luncheon, porte-parole de Fairphone, indique que le service pourrait être étendu à d’autres pays d’Europe en 2023, en fonction des résultats de ce projet pilote initial.

Le concept étant novateur et très intéressant, il sera intéressant de voir si d’autres entreprises en prennent note et le copient.