Un douteux informateur révèle l’incroyable autonomie de l’iPhone 14 Pro et Pro Max

Grâce à Twitter, presque tout le monde peut devenir un informateur. Bien sûr, sans avoir une source légitime, vous finirez par faire suffisamment de mauvais choix pour perdre tous les fans que vous avez réussi à accumuler. Et, cela nous amène à un informateur sur Twitter, connu sous le nom de iHacktu ileaks, qui prétend être un « journaliste Apple ». Ce dernier a récemment publié un tweet contenant les spécifications des prochains iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.

Selon un tweet d’iHacktu ileaks, Apple s’efforce de livrer les deux modèles d’iPhone 2022 haut de gamme avec des scores Antutu de référence supérieurs à 896 000 points chacun, ce qui représenterait près de 60 000 points Antutu ou 7 % de plus que les scores de référence obtenus par les modèles de l’année dernière. iHacktu ileaks prévoit donc des performances plus puissantes avec l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max de cette année.

First test powerful #iphone14pro and #Iphone14ProMax – 896000 benchmark antutu planned Gpu + 35 %

CPU + 42 % Crazy results announced 😱 oh my god Camera 📷 update amazing 🤩 Battery + 2h10 minutes — iHacktu ileaks  (@ihacktu) June 13, 2022

Mais, ce n’est pas tout. Qu’en est-il de l’autonomie de la batterie ? Généralement, dès l’année suivante, après une augmentation importante de la batterie des iPhone, Apple laisse les choses se calmer avant de relancer la croissance de la capacité de la batterie.

iHacktu ileaks alerte sur une augmentation massive avec l’iPhone 14 Pro Max qui devrait gagner encore 2 heures et 10 minutes d’autonomie. Les tests de batterie de l’iPhone 13 Pro Max montrent que la batterie tient 25 heures en streaming vidéo. Selon l’informateur, ce chiffre passerait à 27 heures et 10 minutes avec l’iPhone 14 Pro Max. D’autres mises à jour pour l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max devraient également être « étonnantes », notamment des mises à jour pour le nouveau bloc de caméras arrière. L’augmentation des performances du CPU du chipset A16 Bionic serait de 42 %, avec une hausse de 35 % pour le GPU du A16 Bionic.

Gardez à l’esprit que seuls les modèles iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max devraient recevoir la puce A16 Bionic, les iPhone 14 et iPhone 14 Max devant réutiliser la puce A15 Bionic qui équipait tous les iPhone 13 de 2021. Cette décision a été prise pour faire face à la pénurie de puces et pour aider à différencier les modèles non Pro moins chers des smartphones Pro plus chers. Et grâce à la fonction de charge rapide, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max pourront charger leur batterie à 50 % en seulement 16 minutes.

Rien d’officiel

Mais avant que vous ne vous enthousiasmiez, Jon Prosser n’avait pas des choses aussi merveilleuses à dire sur l’informateur. Devrions-nous donc simplement ignorer ces informations ? Pas si vite. Comme le souligne Prosser, le tweet de iHacktu ileaks qui mentionne les spécifications de référence a été partagé par l’informateur Shrimp Apple Pro qui a une solide réputation.

Si les spécifications de la batterie sont correctes, nous pouvons nous attendre à un énorme autre saut dans la durée de vie de la batterie pour l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max.