Durov et son équipe de Telegram pensent qu’Apple paralyse intentionnellement ses applications Web pour obliger ses utilisateurs à télécharger davantage d’applications natives sur l’App Store. Cela permet à la société de gagner davantage d’argent grâce à sa commission obligatoire de 30 % sur l’App Store, qui est très critiquée. Maintenant qu’Apple doit faire face à une enquête concernant la même chose de la part du chien de garde britannique, Durov dit que « c’est un résumé précis et j’espère que des mesures réglementaires suivront bientôt ».

Alors qu’Apple vante le fait que son écosystème offre davantage de confidentialité et de sécurité, de nombreux experts et critiques estiment que le géant de Cupertino restreint les possibilités d’innovation et de concurrence des développeurs sur le marché.