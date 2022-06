WhatsApp vous permet de contrôler qui peut voir votre profil

WhatsApp travaille à l’introduction d’un grand nombre de nouvelles fonctionnalités dans son application de messagerie, nous le savons déjà, mais nous pouvons difficilement deviner quand exactement elles seront disponibles ou si elles sont bientôt prête pour le prime time. Les nouvelles fonctionnalités de confidentialité suivantes sont en préparation depuis longtemps, mais à partir d’aujourd’hui, elles sont mises en place pour tous les utilisateurs de WhatsApp.

De nouvelles options pour les paramètres de contrôle de la confidentialité seront bientôt disponibles, donc si vous avez toujours voulu garder votre photo de profil ou votre statut privé pour certains contacts, vous pourrez maintenant le faire. Les fonctionnalités nouvellement ajoutées offrent des contrôles de base que vous pourrez ajuster à la volée.

🔒 To further protect your privacy online, we’re rolling out new options to your privacy control settings 🔒

Now you can select who from your contact list can see your Profile Photo, About, and Last Seen status. For more information follow this link: https://t.co/UGMCx2n70h

— WhatsApp (@WhatsApp) June 15, 2022