Des images réelles du Galaxy Z Flip 4 montrent un pli moins visible

Les smartphones pliables 2022 de Samsung seront probablement lancés en août et avant que les choses ne soient rendues officielles, nous avons vu beaucoup de choses sur le prétendu Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4 et il est sûr de dire que le rituel va continuer. Alors que les deux appareils pliables ont déjà été présentés par des rendus précédemment divulgués, nous avons maintenant les images réelles du Galaxy Z Flip 4, qui donnent un aperçu beaucoup plus proche de celui-ci.

La chaîne YouTube TechTalkTV relayée par 9To5Google a partagé les images du Galaxy Z Flip 4 sous différents angles et positions. L’image où le smartphone est complètement ouvert montre un changement bienvenu : un pli moins visible, ce qui avait déjà fait l’objet de rumeurs auparavant. Pour rappel, le pli du Galaxy Z Flip 3, une fois déplié, était assez proéminent.

Bien que le pli n’ait pas entièrement disparu, sa présence n’est plus aussi évidente. L’une des images montre également une charnière plus fine, même si elle n’est pas majeure. De plus, l’écart entre les deux moitiés de l’appareil, lorsqu’il est complètement ouvert, semble être moins important.

En dehors de ces changements mineurs, le Galaxy Z Flip 4 ne semble pas apporter de nouveauté. Les images montrent le même design à clapet avec un panneau arrière bicolore et deux caméras placées verticalement. C’est quelque chose que nous avons également pu voir lorsque les rendus du Galaxy Z Flip 4 ont été divulgués le mois dernier. Le smartphone est vu dans une couleur noir mat, mais nous pouvons nous attendre à d’autres options de couleur.

Alors que le domaine de conception peut décevoir, la rumeur prétend que la fiche technique pourrait vous attirer. On s’attend à ce que le smartphone soit équipé de la dernière puce Snapdragon 8+ Gen 1, qui sera une mise à niveau significative par rapport à son prédécesseur. Un autre aspect qui peut s’avérer passionnant sera la batterie. Elle est susceptible de disposer d’une batterie plus grande d’une capacité de 3 700 mAh, contre 3 300 mAh pour le Galaxy Z Flip 3. Étant donné que l’autonomie du Galaxy Z Flip 3 n’était pas impressionnante, cette mise à niveau pourrait être utile.

Un lancement en août

Les caméras pourraient voir des améliorations, mais il pourrait ne pas y en avoir beaucoup. Le Galaxy Z Flip 4 devrait conserver les deux caméras arrière de 12 mégapixels de son prédécesseur. Des améliorations en matière de stockage sont également prévues pour le Galaxy Z Flip 4 et le Z Fold 4, mais rien n’est concret pour l’instant.

Samsung devrait lancer les Galaxy Z Flip 4 et le Z Fold 4 en août, en même temps que la série Galaxy Watch 5. Sachez qu’un calendrier exact n’a pas encore été dévoilé et que nous pourrions obtenir des informations prochainement.