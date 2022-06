Google facilite enfin le partage dans Docs et Drive

Google a déployé une mise à jour de Docs et Drive qui simplifie un peu plus le partage des fichiers. Comme le rapportait initialement 9to5Google, le nouveau menu Partager est considérablement plus petit, et tous ses éléments sont plus compacts et mieux organisés.

La première chose que vous remarquerez est que « Partager avec des personnes » et « Obtenir le lien » ont été condensés en une seule case. Dans la dernière version, le partage avec des personnes était une boîte autonome, avec une autre boîte pour le partage de liens directement en dessous. Dans la nouvelle interface de partage, la case « Obtenir le lien » a été entièrement supprimée, et vous pouvez maintenant simplement copier le lien à l’aide du bouton situé dans le coin inférieur gauche. C’est plus propre, cela supprime beaucoup de texte inutile et c’est beaucoup plus facile à trouver qu’avant.

La section « Partager avec des personnes » n’a pratiquement pas changé. Elle a été renommée « Personnes ayant un accès », mais les autres étapes du partage de fichiers avec des personnes sont inchangées. En dessous se trouve la nouvelle section « Accès général », qui permet aux utilisateurs de déterminer qui peut voir le lien. Il est possible de définir un accès restreint (où seules les personnes ajoutées peuvent voir le lien), un espace de travail spécifique (un groupe défini d’utilisateurs, comme une entreprise), ou toute personne ayant le lien. Ces paramètres se trouvaient auparavant dans la section « Obtenir le lien ».

Le bouton « Copier le lien » se trouve directement sous l’accès général, comme je l’ai mentionné plus haut.

Il y a également un raccourci de réglage dans le coin supérieur droit qui ajuste les paramètres de l’utilisateur. Ces paramètres sont les suivants :

Les rédacteurs peuvent modifier les autorisations et partager

Les spectateurs et les commentateurs peuvent voir l’option de téléchargement, d’impression et de copie

Une petite fonctionnalité mais utile

La désactivation de ces paramètres limite le partage et les modifications d’autorisation au créateur du fichier original, et empêche les utilisateurs de télécharger, d’imprimer ou de copier le document (du moins de manière pratique).

Dans l’ensemble, il s’agit de modifications utiles de l’interface utilisateur de partage. La consolidation du bouton Copier le lien, en particulier, évitera à de nombreuses personnes de chercher une fonction fréquemment utilisée.