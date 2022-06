L’application Bloc-notes de Windows 11 sera bientôt plus rapide

Microsoft a remanié l’application Bloc-notes dans Windows 11 l’année dernière, en lui donnant un nouveau look et quelques nouvelles fonctionnalités. D’autres améliorations sont en cours, selon un nouvel article de blog.

Microsoft a commencé à déployer une mise à jour du Bloc-notes sur différentes versions de Windows Insider. Le changement le plus important est que Bloc-notes est en fait compilé nativement pour les PC Windows ARM (sur les versions 11.2204 et supérieures), il sera donc beaucoup plus rapide sur les ordinateurs portables alimentés par une puce ARM comme la Surface Pro X. Il est un peu ridicule que Microsoft ait attendu plus de quatre ans depuis la sortie de Windows on ARM pour mettre à jour une application de base comme Bloc-notes, mais l’éditeur de texte n’est pas seul — le Microsoft Store subit également la même mise à jour.

Microsoft teste actuellement d’autres améliorations qui accéléreront Bloc-notes sur tous les PC, et pas seulement sur les ordinateurs portables ARM. La société a déclaré dans un article de blog, « en plus de l’amélioration des performances sur les appareils ARM64, vous remarquerez d’autres améliorations des performances — en particulier lors du défilement de très gros fichiers ou du remplacement d’une grande quantité de texte — sur tous les appareils dans la version 11.2205 et plus disponible dans le canal Dev ».

Enfin, le Bloc-notes aura bientôt une meilleure prise en charge des lecteurs d’écran, de la mise à l’échelle du texte, des touches d’accès et d’autres fonctions d’accessibilité. Ces changements sont disponibles à partir de la version 11.2204 dans tous les canaux previews.

Avant l’année dernière, le Bloc-notes avait très peu changé depuis les premières versions de Windows. Il a toujours été conçu comme un éditeur de texte brut, Microsoft proposant Word (et précédemment WordPad) comme alternatives plus puissantes. La première mise à jour importante depuis au moins une décennie a commencé à être déployée en février, avec un nouveau design (correspondant à Windows 11), des coins arrondis, un thème sombre, une annulation multi-niveaux, un glisser-déposer et d’autres changements. Le Bloc-notes reste strictement réservé à l’édition de texte brut, mais il est désormais beaucoup plus performant.

Une mise à jour depuis le Microsoft Store

Microsoft devrait déployer les nouvelles fonctionnalités du Bloc-notes pour tout le monde une fois que tous les bugs auront été résolus. Bloc-notes est actuellement mis à jour depuis le Microsoft Store, de sorte que la mise à jour finalisée pourrait ne pas nécessiter une mise à jour spécifique du système Windows.

Comme indiqué, les nouvelles fonctionnalités ne sont disponibles que pour les membres Insider à ce jour, et Microsoft n’a pas fourni de date de sortie quant à la date à laquelle elles pourraient être mises en ligne pour les appareils de production ainsi.