Vivaldi lance un client de messagerie intégré qui intègre son calendrier et un lecteur RSS

À la fin des années 1990, lorsque vous installiez un navigateur Web, vous n’obteniez pas seulement un navigateur Web. Avec Internet Explorer 4 et Netscape Communicator 4, vous obteniez une suite de produits connectés à Internet. C’est en partie parce que l’Internet n’est pas seulement le Web. Il existe un énorme écosystème de protocoles Internet qui ne nécessitent pas de navigateur Web.

Et, le navigateur Web Vivaldi n’est pas seulement un navigateur : l’année dernière, il a été doté d’un client de messagerie en version bêta. Aujourd’hui, le client de messagerie est officiellement sorti de la phase bêta avec la version 1.0.

Vivaldi Mail est un client de messagerie complet intégré au navigateur Web Vivaldi, disponible pour Mac, Windows et Linux. Il est analogue à des applications comme Apple Mail et Thunderbird, avec une copie synchronisée localement de tous vos e-mails dans un index consultable — en d’autres termes, il ne dépend pas d’un service sur le cloud avec des copies de tous vos messages, ce qui peut être un problème avec Newton Mail et certaines autres applications.

Vous pouvez synchroniser plusieurs comptes de messagerie (IMAP et POP3 sont tous deux pris en charge), rechercher des messages, définir des signatures, et biens plus encore. Vivaldi Mail offre d’autres fonctionnalités uniques. La navigation et le tri sont au centre de l’attention, avec « 16 raccourcis configurables pour des activités telles que la composition de nouveaux e-mails, la réponse à des e-mails, et plus encore », tous accessible à partir de votre clavier ou de la barre de commande rapide de type HUD. Vous pouvez également basculer entre une disposition à trois panneaux qui correspond à celle de Gmail, ou un design à division horizontale qui ressemble davantage à Thunderbird et aux anciennes versions de Microsoft Outlook.

Le client de messagerie s’intègre également à Vivaldi Calendar, un client de calendrier prenant en charge la synchronisation avec les comptes cloud, et à Vivaldi Feeds, un lecteur RSS. Toutes ces fonctionnalités font de Vivaldi un guichet unique pour le travail de productivité et la navigation sur le Web. Mieux encore, si vous utilisez Vivaldi pour naviguer sur le Web mais que les nouveautés ne vous intéressent pas, vous pouvez les désactiver en cochant une seule case dans les paramètres.

Il y a également quelques fonctionnalités qui pourraient plaire aux amateurs de protection de la vie privée, comme la possibilité de regarder des vidéos YouTube en ligne dans le lecteur de flux de Vivaldi, ce qui, selon Vivaldi, pourrait limiter le suivi des utilisateurs.

Disponible dès aujourd’hui

Vivaldi Mail semble faire partie d’une résurgence plus large des applications de messagerie de bureau, même si ce n’est qu’une coïncidence. Mozilla Thunderbird travaille sur des mises à jour majeures, grâce à une équipe élargie et une nouvelle organisation, avec une version Android en préparation. Microsoft commence également à tester une toute nouvelle application Outlook pour Windows, mais la version actuelle manque de nombreuses fonctionnalités.

Vivaldi Mail, Calendar et Feed Reader sont en cours de déploiement dans les versions de bureau du navigateur (sur macOS, Windows et Linux). Les versions Android et iPhone/iPad de Vivaldi ne sont encore que des navigateurs Web standards, du moins pour l’instant.

Les utilisateurs actuels de Vivaldi peuvent commencer à utiliser la nouvelle fonctionnalité en se rendant dans « Paramètres », puis en cliquant sur « Général ». Ensuite, tapez sur « Fonctionnalités de productivité », puis sélectionnez « Activer le client de mail, l’agrégateur de flux et l’agenda ».