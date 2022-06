Le Chromecast HD avec Google TV abordable est en train de devenir une réalité

by

Le Chromecast avec Google TV est l’un des meilleurs dongles de streaming Android sur le marché — assez impressionnant pour un appareil qui a presque deux ans à ce stade. La prochaine étape logique pour Google serait de poursuivre avec une version plus puissante et plus performante. Mais, ce n’est apparemment pas pour tout de suite. Au lieu de cela, Google semble être en train de préparer un Chromecast moins cher.

En janvier dernier, Protocol a révélé que Google travaillait sur un dongle de streaming vidéo Chromecast moins cher, avec une résolution maximale de 1080p, qui pourrait éventuellement être vendu comme le « Chromecast HD avec Google TV ». Maintenant, un nouveau dépôt de Google auprès de la Federal Communications Commission relayé par Droid-Life suggère que ce dispositif est en effet sur le point de voir le jour.

Attention, le dépôt de la FCC ne confirme pas directement un Chromecast. Pour l’instant, il est simplement désigné comme le « Google G454V ». Malheureusement, il n’y a pas de fuites d’images ; les documents décrivent simplement un « appareil sans fil » avec une connectivité Wi-Fi 802.11ac bi-bande 2,4 GHz et 5 GHz et du Bluetooth LE. Néanmoins, nous avons un schéma qui pourrait fournir quelques informations.

« EUT » (Equipment Under Test) est le gadget évoqué ici, et ce schéma est censé être une carte de toutes ses connexions. Vous remarquez qu’il se trouve derrière l’écran LCD, qu’il est connecté à la prise de courant par un câble d’alimentation USB, qu’il dispose d’une télécommande et — dans une partie connexe du dossier ci-dessous — qu’il a été testé en streaming vidéo à 1080p à 60 Hz.

Maintenant, il pourrait s’agir d’un tout autre gadget que vous mettriez derrière un écran au lieu d’un Chromecast, mais il s’agit d’un dispositif qui est conforme aux précédentes rumeurs et exclut la possibilité que ce soit une enceinte Nest.

Un dispositif prochainement lancé ?

Comme indiqué dans les rapports précédents, le Chromecast HD avec Google TV sera alimenté par un processeur Amlogic S805X2 avec un GPU Mali-G31. Il pourrait également prendre en charge le décodage matériel du codec vidéo AV1, qui fait défaut sur le Chromecast actuel.

Tous les appareils qui arrivent à la FCC ne sont pas publiés, mais en général, les fabricants ne les soumettent que lorsqu’ils sont relativement proches. On pourrait donc voir un Chromecast bon marché mis en vent cet automne. À quel prix Google peut descendre ?