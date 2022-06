L’éditeur de texte Atom disparaîtra officiellement le 15 décembre 2022

Atom est un éditeur de texte qui existe depuis 2011, et pendant un certain temps, il a été l’un des éditeurs les plus populaires pour les développeurs et toute autre personne qui avait besoin d’une édition puissante de texte brut. Malheureusement, Atom sera officiellement abandonné plus tard cette année.

GitHub, la société (désormais détenue par Microsoft) à l’origine d’Atom a annoncé hier la « mise en veilleuse » d’Atom. « Atom n’a pas fait l’objet d’un développement important de fonctionnalités au cours des dernières années », a déclaré la société, « bien que nous ayons effectué des mises à jour de maintenance et de sécurité au cours de cette période pour nous assurer que nous sommes de bons gestionnaires du projet et du produit. Au fur et à mesure que de nouveaux outils basés sur le cloud ont émergé et évolué au fil des ans, la participation de la communauté Atom a diminué de manière significative ».

Atom est un éditeur de texte multiplateforme, conçu pour être suffisamment polyvalent pour être utilisé pour tout, du simple texte à des projets entiers de développement de logiciels.

Les enquêtes annuelles de Stack Overflow ont indiqué en 2016 qu’Atom était utilisé par 12,5 % des développeurs de logiciels, sur la base des réponses de plus de 46 000 personnes. L’année suivante, Atom était utilisé par 20 % des développeurs Web, 20,7 % des administrateurs système et 15,9 % des data scientists. C’est à peu près à cette époque que Visual Studio Code a commencé à gagner en popularité. Il s’agit plus ou moins du successeur officiel d’Atom : il est développé par Microsoft, propriétaire de GitHub, et intègre de nombreuses fonctionnalités de GitHub.

La première application développée avec Electron

Atom a également gagné une place dans l’histoire de l’informatique en tant que première application majeure à utiliser le framework Electron, qui est maintenant l’un des moyens les plus populaires de développer des applications de bureau multiplateformes. Slack, Discord, Skype, Facebook Messenger et d’innombrables autres applications de bureau sont développées avec Electron.

Atom sera abandonné le 15 décembre 2022. Il restera probablement disponible en téléchargement après cette date, mais aucune nouvelle version ne sera publiée. Cependant, Atom étant un logiciel libre, il est possible que quelqu’un reprenne le projet et en poursuive le développement. Sublime Text pourrait être un remplacement possible pour certaines personnes, de même que Visual Studio Code ou Notepad++.