Figma, une fantastique plateforme de conception, arrive sur les Chromebooks

L’événement Anywhere School 2022 qui a eu lieu cette semaone nous a permis de faire de nombreuses annonces passionnantes sur l’avenir de Google Classroom et sur le rôle que joueront les fonctionnalités de l’espace de travail et les Chromebooks. Des éléments tels que la transcription automatique des appels Meet et le mode “Modérateur de cast” dans la nouvelle application Screencast seront essentiels dans la classe numérique d’aujourd’hui.

Il y a eu une autre annonce qui son propre article : le partenariat entre Figma et Google for Education. Pour ceux qui ne le savent pas, Figma est une application Web d’édition graphique et de conception d’interface utilisateur qui permet de collaborer avec d’autres personnes et de partager des créations. Mieux encore, il existe une version gratuite entièrement fonctionnelle qui vous permet de travailler sur un maximum de trois projets à la fois. En outre, vous pouvez obtenir un grand nombre de ressources de conception incroyables simplement en parcourant leur page Communauté.

Désormais, Google for Education et Figma vont proposer la plateforme de conception et de prototypage de Figma ainsi que son application de tableau blanc collaboratif FigJam aux Chromebooks destinés à l’enseignement. Les écoles peuvent s’inscrire dès maintenant au programme bêta, qui débutera au cours de l’été.

Dans le cadre de ce partenariat, les établissements scolaires pourront déployer et gérer des licences Figma gratuites à partir de la console d’administration Google. Cela signifie que les élèves pourront utiliser gratuitement ce logiciel sur leur Chromebook fourni par l’école.

Les deux entreprises espèrent que l’application, qui sera gratuite pour les écoles, contribuera à rendre le génie logiciel et la conception plus accessibles aux jeunes étudiants. « L’informatique n’a pas été le domaine le plus accessible au fil des ans », explique Andy Russell, qui dirige le produit pour Chrome OS Education. Andy Russell espère que le logiciel Figma permettra d’aplanir la courbe d’apprentissage pour les élèves désireux de s’essayer à ces disciplines, tout en leur fournissant des outils avancés avec lesquels ils pourront travailler par la suite. Il espère que le programme contribuera à « faire d’eux la prochaine génération de concepteurs et d’ingénieurs en logiciels ».

Un partenariat logique

Même en dehors de ces créneaux, Russell espère que les étudiants pourront utiliser le logiciel pour des projets interdisciplinaires. « Nous avons tous grandi avec la rédaction en cinq paragraphes », explique-t-il. Mais, « les étudiants d’aujourd’hui ont tellement d’autres options : ils peuvent créer des frises chronologiques, ils peuvent créer des infographies, ils peuvent créer des storyboards pour un film documentaire, ils peuvent créer des modèles 3D d’architecture, une application pour résoudre un problème, ils peuvent créer un site Web ». Il a ajouté : « Figma est un outil incroyable qui est ouvert pour que les étudiants puissent créer n’importe lequel de ces actifs ».

Ces dernières années ont, sans surprise, vu la demande de logiciels collaboratifs basés sur le cloud (et de fonctionnalités de tableau blanc en particulier) augmenter. Bien que les écoles aient rouvert leurs portes après les fermetures généralisées du début de la pandémie, beaucoup continuent à investir dans les services en ligne.

Ces types de logiciels ne sont pas nouveaux. Mais, ce qui a rendu Figma si compétitif dans cet espace, c’est en partie sa simplicité : il est facile à utiliser et intuitif. Soit dit en passant, c’est également une grande partie de l’attrait du Chromebook, en particulier dans le domaine de l’éducation : il est bon marché, il ne prend qu’une seconde pour démarrer, il est simple à utiliser et il est largement basé sur le cloud. À certains égards, un tel partenariat semble être une évidence.