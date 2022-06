La version Web de Microsoft Word sera dotée d’un mode sombre

« Le mode sombre dans Word pour Web offrira un look moderne aux documents tout en donnant aux utilisateurs la possibilité de réduire la fatigue oculaire et de s’adapter à la sensibilité à la lumière des longues heures passées devant un écran d’ordinateur », explique Microsoft sur la page de la feuille de route de Microsoft 365.

La suite Office ne fait pas exception, puisque les utilisateurs peuvent déjà activer un mode sombre dans la suite de productivité à la fois sur Windows et macOS. En outre, Office peut être configuré pour que le style visuel s’aligne sur les paramètres du système d’exploitation, offrant ainsi une expérience plus cohérente d’un bout à l’autre.

Un mode sombre dans les logiciels d’aujourd’hui est devenu de plus en plus courant, notamment parce qu’il permet de réduire la fatigue oculaire lors du travail le soir ou la nuit. En vérité, l’une des principales raisons pour lesquelles le mode sombre est si populaire aujourd’hui est principalement son esthétique . De nombreux utilisateurs pensent que le mode sombre est beaucoup plus esthétique que le mode clair.