Microsoft permet aux utilisateurs de restaurer des applications sur un PC Windows 11

Microsoft permet désormais aux utilisateurs de restaurer des applications sur leurs PC, en particulier ceux fonctionnant sous Windows 11, et d’y accéder facilement lorsqu’ils suppriment ou retéléchargent une application. Cette fonction sera particulièrement utile aux personnes qui transfèrent leurs sessions ou travaillent sur un nouvel appareil, car elles n’auront plus besoin d’entrer des données spécifiques pour télécharger les applications qu’elles utilisent.

Dans son dernier article de blog, Microsoft a annoncé que Windows 11 ajoute de nouvelles fonctionnalités à son système d’exploitation, désormais disponibles pour tous les utilisateurs. Elle s’adressera à ceux qui possèdent la dernière version du système d’exploitation Windows, car elle arrive avec la nouvelle fonctionnalité sur le Microsoft Store.

L’objectif principal de la publication est d’annoncer son expansion dans la communauté des développeurs, mais Microsoft a fourni une mise en évidence concernant la nouvelle fonctionnalité qui l’accompagne également. La fonctionnalité consiste à restaurer les applications sur les ordinateurs et autres appareils qu’ils possédaient auparavant.

La société a annoncé cette fonction de restauration plus tôt cette année, mais n’a publié sa fonction que plus de cinq mois plus tard, n’arrivant que ce mois de mai. Néanmoins, c’est une fonctionnalité que la société célèbre, car elle est déjà là après une longue attente.

Les utilisateurs n’ont qu’à lancer le Microsoft Store, et de là, se diriger vers la « Bibliothèque » et voir les applications qui sont installées sur d’autres appareils ou qui ont déjà été désinstallées par l’utilisateur. À partir de là, ils n’ont qu’à choisir les applications qu’ils veulent utiliser avant de cliquer sur le bouton « Restaurer » pour les réinstaller.

2H22, la version logicielle principale pour Windows 11

Windows 11 a apporté des fonctionnalités massives pendant les presque 12 mois de son existence depuis sa sortie l’année dernière. À l’époque, les versions étaient principalement des versions bêta et des versions d’essai qui permettaient encore de corriger les nombreuses fonctionnalités et les bugs que Microsoft avait dans ses versions initiales. Cependant, Microsoft est maintenant à la recherche de sa version finale avec la version 2H22, qui servira de version logicielle principale pour Windows 11.

Maintenant, Windows 11 ajoute une nouvelle fonctionnalité importante qui aidera l’entreprise et ses utilisateurs à accéder à certaines applications sans avoir à se souvenir de toutes les applications et à les rechercher depuis sa boutique. Les utilisateurs peuvent naviguer jusqu’aux applications qu’ils possèdent et qu’ils ont précédemment installées, et à partir de là, ils peuvent les restaurer sur le nouvel appareil.