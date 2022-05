Sony affirme que les problèmes de réapprovisionnement de la PS5 vont bientôt prendre fin

La PlayStation 5 a été une denrée difficile à se procurer, après son lancement initial en novembre 2020. Il semble que dès qu’un réapprovisionnement a lieu, toutes les unités disponibles s’envolent en quelques secondes.

Cela est dû en partie à la pénurie de puces électroniques, mais aussi aux revendeurs et aux robots, qui achètent autant de nouvelles consoles à leur prix de vente conseillé qu’ils peuvent en mettre dans un seul panier, pour ensuite les revendre sur des sites Web comme eBay, où l’on peut encore trouver des PS5 vendues à des prix très élevés. La demande de PS5 à prix élevé sur les places de marché périphériques est également alimentée par le manque désespéré d’offre créé en partie par ces mêmes revendeurs, ce qui donne l’impression qu’il est obligatoire de céder et d’en acheter une.

Mais si vous n’avez pas encore réussi à vous procurer une PS5 à son prix de vente recommandé d’origine, et si vous en voulez toujours une, vous devriez peut-être attendre avant de l’acheter sur le marché secondaire.

Lors d’une récente réunion avec les investisseurs, Sony a clairement indiqué qu’il avait l’intention d’accélérer la production de PS5 afin de lutter contre le manque de ventes de consoles que la société a connues.

Lors de la réunion d’information des investisseurs mentionnée précédemment, la PlayStation 5 n’a dépassé les ventes de la PlayStation 4 que pendant sa période de lancement initiale. La PS4 a évidemment dépassé la PS5 à nouveau en 2021 en raison de pénuries d’approvisionnement, et maintenant il semble que Sony prévoit un retour des ventes de la PS5 en 2023-2024, après une période d’écart raisonnable au cours de l’année suivante.

Une pénurie multiple

Un risque de pénurie de la PS5 à l’avenir est ce que Sony a décrit comme des problèmes logistiques avec la Russie. Sony essaie également de contourner la logistique de la COVID-19. Sony affirme être en train de conclure des accords avec plusieurs fournisseurs susceptibles de fournir des pièces pour la PS5, et ce, en plus des « négociations logistiques en cours pour maintenir des itinéraires de livraison optimaux pour la PS5 », ce qui ressemble davantage au dilemme d’Apple. Il semblerait que la société ait moins de problèmes pour accéder aux matières premières, et plus de problèmes pour établir des itinéraires de livraison sûrs entre les fabricants, les entrepôts et les détaillants.

En dehors de cette bonne nouvelle pour ceux qui attendent toujours de mettre la main sur leur PS5 à un prix raisonnable, il y a une poignée d’autres développements majeurs annoncés lors de la réunion des investisseurs susmentionnée.