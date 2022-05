La dernière caméra Insta360 propulse vos prises de vue par drone vers de nouveaux sommets

La nouvelle Sphere d’Insta360 utilise ses outils de recadrage et ses commandes déjà populaires dans l’application ou le logiciel de bureau du studio, ce qui vous permet de prendre le contrôle total du métrage par la suite. Vous pourrez alors créer des séquences aériennes époustouflantes, des vues à la première personne à 360 degrés insensées et d’amusantes vidéos. Ce nouveau système de caméra sphérique pèse 192 g avec la batterie incluse, ce n’est donc certainement pas un poids plume, et les temps de vol peuvent varier.

Avec ce nouveau système, vous n’avez pas à vous soucier d’obtenir la photo parfaite, de cacher le drone ou d’utiliser un logiciel compliqué par la suite. Au lieu de cela, volez comme d’habitude, et la Sphere et le logiciel qui l’accompagne font tout le travail.

La Insta360 Sphere se monte sur les drones DJI Mavic Air 2/2 S puis capture de magnifiques vidéos à 360 degrés depuis le haut et le bas . Ensuite, tout comme ses caméras d’action cachent votre selfie stick, la Sphere dissimulera complètement la caméra, le drone et les hélices. Ils l’appellent la « caméra invisible à 360° pour drone ».

Et si Insta360 a proposé quelques systèmes de caméra différents pour les drones FPV par le passé, sa toute nouvelle Insta360 Sphere sera parfaite pour les débutants et les experts.