Netflix a lancé une nouvelle fonction « Boîte mystère » destinée à aider les enfants à trouver de nouvelles séries TV à regarder sur son service de streaming.

Tout comme le bouton « Lancer un titre » que Netflix a ajouté à son service l’année dernière pour aider les adultes à trouver rapidement du contenu nouveau au lieu de perdre du temps à défiler sans fin, la nouvelle fonctionnalité axée sur les enfants détourne les petits vers du nouveau contenu que les algorithmes de Netflix pensent qu’ils vont apprécier.

« Qu’est-ce qu’il y a dans la boîte mystère ? » a écrit TJ Marston, directeur de l’innovation produit pour les enfants et la famille chez Netflix dans une publication annonçant la nouvelle fonctionnalité. « Un jour, ce sera peut-être Ada Twist et ses copains Iggy et Rosie. Un autre jour, ce pourrait être les effrayants dinosaures de Jurassic World Camp Cretaceous. Ou encore quelques amis félins de Gabby’s Dollhouse ».

Marston a ajouté qu’en tant que parent et oncle, il sait que « chaque enfant et chaque famille est unique, c’est pourquoi chez Netflix nous nous attachons à créer une expérience engageante et sur mesure pour connecter les enfants aux histoires qui façonnent leur monde. Nous espérons que les enfants adoreront la surprise et le plaisir de révéler la prochaine série ou le prochain film recommandé pour eux ».

Cette nouvelle fonctionnalité intervient alors que Netflix doit faire face à une concurrence accrue de la part de Disney+, Apple TV+, Amazon Prime Video, etc. Le mois dernier, le service de streaming a déclaré avoir perdu des abonnés pour la première fois de son histoire – 200 000 abonnés dans le monde au premier trimestre — et s’attend à en perdre jusqu’à deux millions au cours du trimestre actuel.

Netflix doit faire face à la concurrence

Le ralentissement de la croissance du chiffre d’affaires a également contraint l’entreprise, en début de semaine, à licencier environ 150 employés, soit 1,3 % de l’effectif total de l’entreprise, qui compte environ 11 300 personnes.

Dans le but de rendre son service plus attrayant pour les nouveaux clients et dans le cadre de ses efforts pour conserver ses abonnés actuels, Netflix a récemment révélé qu’il prévoyait d’ajouter un niveau de service peu onéreux financé par la publicité avant la fin de l’année. Il envisage également de se lancer dans les livestreams présentant des séries non scénarisées et des comédies de stand-up.