Voici le premier benchmark du futur Galaxy Z Flip 4

Même si nous sommes encore à plusieurs mois du prochain grand événement de lancement de produits Unpacked de Samsung, le plus grand fabricant de smartphones du monde ne semble pas avoir tout fait pour verrouiller les fuites.

Bien sûr, on ne peut jamais être sûr à 100 % de quoi que ce soit concernant un appareil non commercialisé comme les prochains Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 jusqu’à ce que leurs fabricants fassent une annonce officielle, mais ces rendus récemment divulgués et un benchmark fraîchement révélé tombent clairement dans la catégorie « 99,9 % confirmé ».

Avec ce benchmark nous avons déjà des améliorations les plus significatives du Galaxy Z Flip 4 par rapport à son prédécesseur, ainsi que d’un avantage clé que le prochain flagship pliable devrait détenir face à tous les meilleurs smartphones disponibles actuellement, Galaxy S22 Ultra inclus.

Benchmarké sous le numéro de modèle SM-F721U, le smartphone ultra haut de gamme que nous regardons aujourd’hui est certainement le Z Flip 4, qui suit les traces du SM-F711, alias Galaxy Z Flip 3. Comme le smartphone qu’elle équipe, la « carte mère » SM-F721U se cache sous un nom de code, « taro », bien qu’il ne soit pas nécessaire d’être un spécialiste pour comprendre exactement de quel processeur il s’agit.

Avec son processeur octa-core composé d’un quadruple cluster cadencé à 1,8 GHz, de trois cœurs à 2,75 GHz et d’un dernier cœur unique à 3,19 GHz, cette puce basée sur l’architecture ARM vise clairement à améliorer la configuration 1,7 + 2,4 + 3 GHz du Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm que l’on retrouve dans les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra.

En tant que tel, il ne peut s’agir que du SoC Snapdragon 8 Gen 1+ que Qualcomm devrait dévoiler et détailler dès demain, 20 mai, après des mois de spéculation effrénée et d’excitation croissante.

D’autres informations connues

Naturellement, il est pratiquement certain que le Galaxy Z Flip 4 partagera cette puce de pointe avec son cousin Galaxy Z Fold 4, tout comme les Z Flip 3 et Z Fold 3 de l’année dernière étaient équipés du même processeur.

Bien que nous ne puissions pas compter sur les scores Geekbench pour fournir une image précise des performances réelles d’un smartphone, le Snapdragon 8 Gen 1+ est largement répandu pour apporter des améliorations significatives par rapport au processeur non-Plus, en partie grâce aux vitesses d’horloge du CPU énumérées ci-dessus et en partie en raison du remplacement de Samsung par TSMC en tant que fabricant de puces.

Sans surprise, la « confirmation » du Snapdragon 8 Gen 1 Plus est accompagnée de quelques autres informations encore moins surprenantes, notamment Android 12 et la même capacité de 8 Go de RAM utilisée sur le Z Flip 3 pour réduire les coûts par rapport au Z Fold 3, qui dispose de 12 Go de RAM.