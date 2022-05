Apple pourrait augmenter les prix de l’iPhone Pro avec le lancement de l’iPhone 14

Apple devrait dévoiler la prochaine génération d’iPhone en septembre, et comme prévu, l’appareil sera accompagné de mises à niveau majeures, notamment en ce qui concerne les modèles Pro.

Mais, toutes ces mises à niveau entraîneront également — sans surprise — une augmentation de prix, selon LeaksApplePro. L’iPhone 14 Pro de base, par exemple, coûtera désormais 1 099 dollars, tandis que l’iPhone 14 Pro Max commencera à 1 199 dollars. À titre informatif, l’iPhone 13 Pro est vendu au prix de 999 dollars (1 159 euros), tandis que l’iPhone 13 Pro Max est vendu au prix de 1 099 dollars (1 259 euros).

Sans aucun doute, ce n’est pas nécessairement une bonne nouvelle pour les clients d’Apple qui prévoient de mettre à niveau leur appareil, mais d’un autre côté, la hausse des prix n’est en aucun cas une surprise. Pas étant donné l’inflation actuelle et de l’augmentation des coûts des matériaux.

Dans le même temps, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max bénéficieront de mises à niveau majeures qui justifieront plus ou moins leur prix. Le changement le plus notable est l’introduction d’un écran poinçonné (doublement même), dont le but sera spécifiquement de remplacer l’encoche. C’est exact, l’encoche disparaît, bien que cela ne se produise que sur les modèles Pro.

Cela signifie que l’iPhone 14 et le tout nouvel iPhone 14 Max s’en tiendront à l’encoche, tandis que les grands frères plus premium viendront avec une surface d’écran accrue et utiliseront un panneau avec deux trous. Les caméras de l’iPhone 14 devraient subir une mise à niveau majeure. Cette fois, Apple pourrait augmenter le nombre de mégapixels en incrustant un capteur photo de 48 mégapixels sur les smartphones, faisant de l’iPhone 14 le premier à en être équipé. Il est possible que ce capteur soit réservé aux modèles Pro. Autre changement à prévoir, l’entreprise pourrait ne pas équiper sa gamme d’iPhone 2022 avec le même chipset. Alors que l’iPhone 14 et le 14 Max pourraient être équipés de la puce A15 Bionic de l’année dernière, l’iPhone 14 Pro et le 14 Pro Max pourraient recevoir la dernière puce A16. On s’attend à une meilleure autonomie, à d’autres améliorations.

Un lancement en septembre ?

Des personnes familières avec le sujet ont précédemment suggéré que les modèles Pro pourraient également être équipés d’un capteur Touch ID intégré dans le verre, mais il est peu probable que cela se produise cette année. Il est plus probable que la génération 2023 de l’iPhone soit équipée d’un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran.

Cependant, pour l’instant, tout est encore au stade de la rumeur, et étant donné qu’Apple ne commente généralement pas ces spéculations, des pincettes doivent être prises.

Les nouveaux iPhone seront probablement annoncés lors d’un événement dédié en septembre. Les dernières rumeurs laissent entendre qu’Apple organisera un événement le 13 septembre pour présenter la gamme d’iPhone 14. On ne sait pas s’il s’agira ou non d’un événement en personne.