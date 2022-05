La gamme d’ordinateurs portables 2022 d’Acer est remplie de Chromebooks et de produits écologiques

Dans ce qui doit être le plus grand lancement de l’année pour Acer, la société a rafraîchi ce mercredi l’ensemble de sa gamme de produits couvrant les Chromebooks, les ordinateurs portables et les convertibles. Parmi les nouveaux produits de la société taïwanaise figurent de nouveaux ordinateurs portables et Chromebooks dans ses séries « Swift » et « Spin ».

Acer a également élargi sa gamme de produits écologiques de la marque Vero avec l’introduction de nouveaux ordinateurs portables Vero en 14 et 15 pouces. En plus d’être composés de pièces recyclables, les produits Vero sont livrés avec des matériaux d’emballage écologiques et entièrement recyclables.

Le positionnement de ces produits Acer couvre une large gamme de prix, le plus abordable des appareils commençant à partir de 399 dollars et allant jusqu’à 999 euros pour le produit le plus cher de la gamme. Tous ces produits nouvellement introduits devraient être mis en vente entre juillet et août 2022, a confirmé Acer.

Acer Vero (2022) : pour les personnes soucieuses de l’environnement

Parmi les produits les plus intéressants d’Acer cette fois-ci figurent les deux ordinateurs portables de la gamme Aspire Vero d’Acer. Propulsés par les derniers processeurs Intel Core de 12e génération, ces machines sont proposées avec des écrans de 14 et 15 pouces. L’ordinateur portable Acer Aspire Vero de 14 pouces porte le numéro de modèle AV14-51 et dispose d’un écran d’une résolution full HD. Alimenté par une puce Intel de 12e génération, l’ordinateur est doté d’une carte graphique Intel Iris Xe et prend également en charge le Wi-Fi 6. L’ordinateur portable offre de nombreuses options de connectivité filaire et dispose même d’un port Thunderbolt 4/USB-C en plus de deux ports USB 3.2 gen1 Type-A. Cette machine est proposée en deux coloris : Cobblestone Grey et Mariana Blue.

L’ordinateur portable Acer Aspire Vero de 15 pouces (AV15-52) est essentiellement une version plus grande de son homologue de 14 pouces avec des composants presque identiques. Il dispose des mêmes options de processeur que le modèle de 14 pouces, mais avec un écran plus grand. Même les ports et les options de connectivité restent les mêmes.

Parmi les autres caractéristiques communes aux ordinateurs portables Aspire Vero de 14 et 15 pouces, citons des trackpads fabriqués à partir de plastique provenant de l’océan et un châssis en plastique recyclé.

Les deux modèles sont également conçus pour être facilement mis à niveau grâce à un capot inférieur qui peut être retiré à l’aide de vis standard. L’ordinateur portable Acer Aspire Vero (AV14-51) sera disponible au mois d’août, à partir de 899 euros. Le Acer Aspire Vero (AV15-52) sera disponible en août à partir de 999 €.

Chromebook Spin 714 : un Chromebook convertible

Le Acer Chromebook Spin 714 (CP714-1WN) se positionne comme un Chromebook haut de gamme basé sur les processeurs Intel Core de 12 génération tout en étant certifié Intel Evo. La machine revendique une amélioration de 20 % des performances par rapport aux Chromebooks Acer de la précédente génération et est désormais encore plus adaptée aux tâches allant du développement à l’édition vidéo et aux jeux Steam. Le Acer Chromebook Spin 714 revendique une autonomie de 10 heures, et grâce au support de la charge rapide, une simple charge de 30 minutes peut prolonger l’autonomie de quatre heures supplémentaires.

Il existe deux options d’affichage pour le Spin 714, à savoir une option WQXGA (2 560 x 1 600 pixels) et un panneau WUXGA (1 920 x 1 200 pixels) de résolution inférieure. Notez que ces deux options sont dotées du verre Corning Gorilla Glass antimicrobien qui les aide non seulement à résister aux taches, mais aussi à lutter contre les bactéries responsables des odeurs.

Les options de connectivité du Chromebook Spin 714 d’Acer comprennent le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2. La machine offre également une gamme décente de ports qui comprennent un port HDMI unique et deux ports Thunderbolt. Certaines variantes disposent même d’un capteur d’empreintes digitales pour une sécurité supplémentaire. Un autre détail intéressant concernant le Chromebook Acer Spin 714 est le fait que le produit est assez robuste et conforme aux normes américaines MIL-STD 810 H.

Le Spin 714 sera mis en vente à partir d’août 2022 au prix de 879 euros.

Chromebook Tab 510 : tablette durable avec support 4G

Le prochain produit Acer dont il est question est le Acer Chromebook Tab 510, qui — comme son nom l’indique — est un appareil de la taille d’une tablette qui fait également office de Chromebook grâce à son facteur de forme convertible. Cette machine est dotée d’un écran LCD IPS de 10,1 pouces avec une résolution de 1 920 x 1 200 pixels. En plus de disposer d’une caméra de 8 mégapixels pour les photos occasionnelles, le Acer Chromebook Tab 510 se vante également d’une caméra frontale de 5 mégapixels, qui pourrait surtout être utilisée pour les appels vidéo.

En parlant d’appels vidéo, cela nous amène aux aspects de connectivité de la Tab 510. Il y a une variante 4G LTE de la Tab 510 qui est activée par la puce Snapdragon 7c Gen 2. La Tab 510 revendique également une autonomie de 11 heures avec une seule charge. Comme le Acer Spin 714, cette petite machine répond également aux normes MIL-STD 810 H. Ce classement est rendu possible par un châssis résistant aux chocs, des pare-chocs absorbant les angles et une conception renforcée.

La société affirme que le Acer Chromebook Tab 510 peut survivre à des chutes d’une hauteur de 122 cm. Une autre caractéristique empruntée au Spin 714 est le verre Gorilla Glass antimicrobien sur la surface de l’écran tactile. La Tab 510 prend également en charge un stylet dockable ainsi qu’un étui Keyboard Folio, qui sont tous deux des accessoires optionnels. Le produit devrait être mis en vente à partir de juillet 2022 avec un prix de départ prévu de 399,99 dollars — aucune information sur un lancement en France.