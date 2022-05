La folle ambition d’Elon Musk dans les revenus de Twitter d’ici 2028

Les critiques s’inquiètent déjà des projets de Musk pour Twitter. Beaucoup craignent que sa décision de réduire la modération sur le service au nom de la liberté d’expression ne finisse par éloigner les gens de la plateforme. Mais, il est bon de rappeler qu’il s’agit de l’homme qui a fait de Tesla une entreprise rentable et qui a également créé une société de vols spatiaux commerciaux extrêmement prospère sous la forme de SpaceX. S’attaquer à Twitter est certainement un défi monumental, mais tant que Musk n’aura pas révélé plus de détails sur la façon dont il souhaite gérer cette entreprise, il est impossible de dire comment les choses vont se passer.

Musk a également l’intention de développer l’activité de paiement de Twitter , qui comprend les pourboires et les achats, ce qui pourrait faire passer ses revenus d’environ 15 millions de dollars l’année prochaine à 1,3 milliard de dollars en 2028. Comme le note le Times, il est possible que le futur propriétaire de Twitter ajoute également une fonction de paiement à l’application, à l’image de PayPal, un service qu’il a contribué à créer il y a 20 ans.

Les abonnements deviendraient un moteur de revenu beaucoup plus important qu’aujourd’hui , représentant 10 milliards de dollars sur le chiffre de 2028, tandis que la publicité rapporterait 12 milliards de dollars (soit 45 % du revenu total, contre 90 % en 2020), a déclaré Musk dans des commentaires rapportés par le New York Times. Cette déclaration fait suite à une révélation de la semaine dernière, dans laquelle Musk a déclaré qu’il pourrait y avoir un « léger coût » pour les utilisateurs commerciaux et gouvernementaux souhaitant utiliser Twitter. Les 4,4 milliards de dollars restants proviendraient d’éléments tels que les licences de données.