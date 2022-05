Le DJI Mini 3 Pro a fait l’objet d’une fuite importante dans une vidéo de déballage

Jeudi dernier, DJI a tweeté un teaser pour une annonce le 10 mai, mentionnant qu’elle est sur le point de révéler « a twist in the plot ».

A Twist in the Plot | May 10, 2022 | 09:00 EDT Discover more: https://t.co/HaT3XbmpGm pic.twitter.com/6D0tOJ4AFA — DJI (@DJIGlobal) May 5, 2022

Il semble probable que l’entreprise prévoit de sortir un nouveau drone, d’autant plus qu’une vidéo YouTube montrant un DJI Mini 3 Pro et son contrôleur en cours de déballage a été téléchargée le même jour que le teaser de DJI, comme le rapporte DroneDJ.

Dans leur vidéo, le Youtubeur DM Productions dit avoir obtenu des images de l’unboxing de quelqu’un qui a reçu le drone DJI Mini 3 Pro en avance. La vidéo nous donne un bon aperçu du drone lui-même, avec sa panoplie de capteurs d’évitement d’obstacles, ainsi que son contrôleur.

Comme DM Productions le souligne, le contrôleur est analogue à l’actuel RC Pro de DJI, avec quelques boutons et ports en moins. La manette de la Mini 3 Pro n’a pas non plus d’antennes qui dépassent sur le dessus.

Jusqu’à aujourd’hui, nous avons obtenu beaucoup de détails sur ce drone. Le mois dernier, une fuite a montré qu’il pèserait toujours moins de 250 grammes et qu’il serait doté de capteurs anticollision frontaux. Cette fuite contenait également des informations sur la batterie du drone qui sera apparemment d’environ 2 453 mAh et la caméra, sur laquelle nous avons ensuite obtenu encore plus de détails grâce à deux revendeurs qui l’ont mis en vente de manière anticipée.

Un drone assez onéreux

Selon DroneDJ, le Mini 3 Pro coûtera environ 1 000 dollars et son système de caméra sera une amélioration considérable par rapport au Mini 2. La rumeur veut que le 3 Pro soit doté d’un capteur plus grand, d’un objectif avec une ouverture plus large qui laissera passer plus de lumière, et de la capacité d’enregistrer en 4K à 60 fps, au lieu des 30 fps du Mini 2. En outre, il devrait produire du contenu HDR.

L’informateur laisse entendre que vous serez en mesure de passer facilement de la vidéo en portrait à la vidéo en paysage avec le drone. C’est une fonctionnalité intéressante pour ceux qui créent du contenu pour les smartphones.

Le site Web de DJI indique que l’annonce est prévue pour le 10 à 15 heures, heure française.