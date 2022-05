Microsoft lancera son propre dispositif de streaming Xbox l’année prochaine

by

Il y a près d’un an, Microsoft a confirmé qu’elle travaillait sur un dispositif de streaming de jeux permettant aux gens de diffuser des jeux depuis presque n’importe où dans le cadre de l’initiative Xbox Everywhere de la société. Alors que les détails n’étaient pas disponibles, de nouveaux détails révèlent maintenant que cela pourrait arriver bientôt.

Selon un rapport de GamesBeat, le dispositif de streaming Xbox devrait arriver chez les utilisateurs l’année prochaine. Il prendra la forme d’une clé comme le Fire TV Stick d’Amazon ou pourrait ressembler à un Roku, un Chromecast ou un appareil Apple TV.

L’appareil permettra aux gens de diffuser des jeux sur le cloud à partir du Xbox Game Pass Ultimate en le connectant à un téléviseur ou à un moniteur, ce qui leur évitera de devoir posséder une console de jeu Xbox. Le dispositif de streaming devrait également bénéficier d’une fonctionnalité supplémentaire et passionnante de streaming de films et de séries TV. Il devrait donc attirer les joueurs et les cinéphiles.

Pour rappel, Microsoft a fait allusion à ses plans pour un dispositif de streaming de jeux lors de l’événement en ligne E3 2021. Liz Hamren, CVP des expériences de jeu et des plateformes de la société, a déclaré : « Nous développons également des dispositifs de streaming autonomes que vous pouvez brancher sur un téléviseur ou un moniteur, de sorte que si vous disposez d’une connexion Internet solide, vous pouvez diffuser votre expérience Xbox ». Pour ceux qui ne le savent pas encore, l’E3 2022 a été entièrement annulé.

Il est également suggéré que Microsoft développe une application de streaming de jeux Xbox pour accéder aux jeux du cloud sur les Smart TV.

L’initiative Xbox Everywhere

Ce projet serait réalisé en collaboration avec Samsung. Ainsi, ceux qui possèdent des Smart TV de Samsung n’auront pas besoin d’acquérir un appareil de streaming dédié. L’application devrait également devenir officielle l’année prochaine. Pour ceux qui l’ignorent, les dernières Smart TV de Samsung prennent déjà en charge Google Stadia et GeForce Now de NVIDIA. Il serait donc logique que Microsoft rejoigne également la liste.

Cette information intervient après que Microsoft ait récemment rendu Fortnite disponible sur Xbox Cloud Gaming. Cela relève à nouveau de l’initiative Xbox Everywhere et permettra aux gens de jouer au titre populaire sur les smartphones (même sur les iPhone), les tablettes et les PC.

Il reste à voir quand le dispositif de streaming Xbox sera disponible à l’achat.