TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp et Telegram : voici les applications les plus téléchargées

Les téléchargements d’applications dans le monde ont atteint 37 milliards le trimestre dernier, selon le Q1 2022 Data Digest de Sensor Tower. Sensor Tower examine les meilleures applications, jeux et éditeurs des trois premiers mois de l’année 2022. Au cours du premier trimestre 2022, les applications des catégories jeux et finance sur l’App Store et Google Play ont commencé à montrer des signes d’amélioration.

Sensor Tower vient de publier son nouveau Q1 2022 Data Digest, et indique qu’elle a examiné les applications et les fabricants de jeux les plus populaires du trimestre, ainsi que beaucoup d’autres choses. Au total, près de 37 milliards d’applications ont été téléchargées sur l’App Store et Google Play. TikTok a déjà dépassé les 3,5 milliards de téléchargements, ce qui en fait la cinquième application à le faire. Les téléchargements d’Instagram d’un trimestre à l’autre ont diminué de 7 %, mais il s’agit tout de même du deuxième meilleur chiffre de l’appli depuis au moins 2014.

Les applications non ludiques du portefeuille de chaque éditeur ont représenté la grande majorité des téléchargements au troisième trimestre, plaçant Meta, Google et ByteDance en tête du classement mondial des éditeurs. La plupart des 10 premiers sont des éditeurs de jeux vidéo. Dans la seconde moitié du trimestre, Meta est arrivé en tête avec plus de 600 millions de téléchargements, devançant de peu Google.

Dans l’évaluation de Sensor Tower pour le premier trimestre de 2022, Telegram a été classé comme la cinquième application de réseaux sociaux la plus populaire au monde.

Selon les données de Sensor Tower, avec plus de 100 millions de téléchargements dans le monde, Telegram s’est hissé à la 5e place des téléchargements mondiaux.

La grosse performance de Telegram

Selon une enquête de janvier 2021, Telegram était l’application la plus téléchargée, avec 63 millions de téléchargements pour ce seul mois. On estime qu’au premier trimestre 2022, 37 milliards de personnes dans le monde auront installé les applications décrites dans l’étude sur l’App Store d’Apple et Google Play.

Soulignant cette réussite, Pavel Durov, fondateur et PDG de Telegram, a déclaré dans son blog : « En 2022, Telegram figure à nouveau dans le top 5 des applications les plus téléchargées dans le monde (tout comme en 2021). Parmi ces cinq applications les plus populaires, Telegram est la seule qui ne dépense pas des milliards en marketing pour acheter des téléchargements. D’une certaine manière, nous sommes la seule application qui figure sur la liste uniquement parce qu’elle est véritablement aimée par les gens ».