Microsoft Teams sera bientôt disponible dans le Microsoft Store sur Windows 10 et 11

Microsoft a apporté l’intégration de Teams à sa dernière plateforme Windows 11, invoquant la popularité sans cesse croissante de son application de vidéo-streaming. Cependant, si vous souhaitez télécharger la version « classique » de Teams, vous devez toujours vous rendre sur son site officiel. Cependant, cela pourrait bientôt changer, car Microsoft a maintenant annoncé qu’elle rendrait bientôt Teams disponible sur le Microsoft Store.

Microsoft a récemment mis à jour sa feuille de route Microsoft 365 et a révélé que Teams sera disponible sur le Microsoft Store en mai 2022. L’application sera disponible pour les utilisateurs de Windows 10 et de Windows 11, ce qui leur permettra de télécharger facilement l’application sur leur PC ou leur ordinateur portable.

Toutefois, l’application sera légèrement différente pour les utilisateurs de Windows 10 et de Windows 11. Comme Windows 10 ne dispose pas de l’intégration de Teams, contrairement à son successeur, elle prendra en charge les comptes professionnels, scolaires et personnels sur Windows 11. Windows 11 ne prendra en charge que les comptes professionnels et scolaires.

En outre, il est révélé que Microsoft teste également une nouvelle version de Teams destinée aux Mac alimentés par une puce Apple Silicon. Cette version bêta peut désormais être téléchargée depuis le site Web de Microsoft Teams.

Pour ceux qui l’ignorent, Microsoft a amélioré Teams pour en faire une application de communication riche en fonctionnalités pour les utilisateurs. La société a ajouté le chiffrement de bout en bout (E2EE) pour les appels individuels sur Teams à la fin de l’année dernière et la prise en charge de ses nouveaux emojis Fluent plus tôt cette année. L’application a également obtenu des avatars 3D et des espaces virtuels dans le cadre d’un nouveau projet Mesh for Teams.

Une version Apple Silicon

La rendre disponible sur le Microsoft Store est donc un bon choix, ce que nous aurions attendu depuis longtemps ! Cela dit, vous devez savoir que le Microsoft Store a déjà eu Teams, mais il était uniquement destiné aux utilisateurs de Windows 10 S.

Maintenant, en ce qui concerne la disponibilité de Teams sur le Microsoft Store, la société n’a pas encore fourni une date de sortie exacte. Microsoft a également confirmé qu’elle apporterait de nombreuses améliorations à l’application, notamment la prise en charge d’un plus grand nombre de langues pour les réponses suggérées sur mobile et la possibilité de forcer le mode Ensemble à être vu par tous les participants à une réunion.

On ne sait pas encore quand ces améliorations et ces changements seront apportés à Teams, mais cela pourrait se faire entre ce mois-ci et le mois suivant ou être retardé ! Il est bon de voir que Microsoft s’efforce de faciliter l’accès à Teams sur Windows pour ceux qui en ont besoin.