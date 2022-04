Google publie la version bêta 1 de Android 13

by

Hier, Google a publié la première bêta d’Android 13. Auparavant, la firme avait lancé les Developer Previews 1 et 2 pour Android 13. Maintenant, nous nous attendons à voir quatre versions bêta de la build avec une publiée chaque mois jusqu’à la version finale d’Android 13 attendue en août ou septembre. Nous devrions en savoir beaucoup plus sur Android 13 lors de la Google I/O qui débutera le mercredi 11 mai et se poursuivra jusqu’au jeudi 12 mai.

Bien que vous allez voir comment devenir bêta-testeur d’Android 13, je tiens à souligner qu’il s’agit d’une proposition risquée, surtout avec la première version bêta. Les fonctionnalités sur lesquelles vous pouvez compter peuvent ne pas fonctionner correctement, l’autonomie de la batterie sera réduite et le logiciel sera bogué. La stabilité de la plateforme commencera avec la version bêta de juin, ce qui signifie qu’à ce moment-là, Google ne prévoit pas d’apporter des modifications à la plateforme qui pourraient casser une application.

Vous voudrez peut-être attendre la bêta de juin ou de juillet, qui correspond au moment où tous les comportements et les « apps » sont finalisés. Néanmoins, si vous possédez un appareil Pixel compatible (qui comprend les Pixel 4/4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6/6 Pro) et que vous souhaitez installer Android 13 bêta 1, vous devez vous rendre sur le programme Android Beta pour Pixel et appuyer sur la bannière qui indique « Voir vos appareils éligibles ».

Vous serez envoyé vers une page qui montre une image de votre Pixel avec « Activer » en bas. Cliquez dessus et dans les prochaines 24 heures, vous recevrez une mise à jour logicielle OTA que vous pourrez installer en allant dans Paramètres > Système > Mise à jour logicielle.

Le mois dernier, Google a déclaré qu’il permettrait un jour aux bêta-testeurs d’Android de revenir aux versions publiques d’Android sans les obliger à effacer leurs smartphones. Mais pour l’instant, Google prévient les personnes intéressées à devenir un bêta-testeur d’Android 13 que « Vous ne pourrez pas vous désinscrire et revenir à une version publique stable d’Android sans avoir préalablement effacé toutes les données enregistrées localement sur votre appareil ».

Pour ce faire, vous devrez retourner sur la page Android Beta pour Pixel et taper sur cette bannière qui vous demande si vous voulez voir vos appareils éligibles. Cette fois, sous l’image de votre Pixel 4 ou plus, vous taperez sur « -Désactiver ». Dans les 24 heures, vous recevrez une nouvelle version d’Android 13 à charger qui vous remettra sur la voie de la stabilité, mais qui effacera les données de votre smartphone. Évidemment, il est conseillé de sauvegarder votre appareil avant d’installer la version bêta du système d’exploitation.

N’oubliez pas que les versions bêta des systèmes d’exploitation ne sont pas stables

Selon Android Authority, l’un des changements apportés par la version bêta 1 d’Android 13 comprend le remplacement de la permission READ_EXTERNAL_STORAGE qui permet à une application d’accéder à toutes sortes de médias sur votre smartphone ou, même ceux dont elle n’a pas vraiment besoin pour fonctionner.

Avec Android 13 beta 1, une application doit être plus spécifique quant au média auquel elle demande la permission d’accéder avec READ_MEDIA_IMAGE — utilisé pour accéder aux images et aux photos, READ_MEDIA_VIDEO — permettant à une application d’accéder aux fichiers vidéo et READ_MEDIA_AUDIO — qui permet à une application d’accéder à un fichier audio.

L’objectif est de s’assurer qu’une application dispose des autorisations nécessaires à son bon fonctionnement et à l’accomplissement de la tâche que vous attendez d’elle, sans lui donner trop d’autorisations. Vous ne voulez pas que les applications aient carte blanche pour accéder à des zones de votre smartphone qu’elles n’ont pas besoin d’utiliser. Cette mesure s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par Google pour rendre Android plus sûr.